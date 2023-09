Esploristoj Disvolvas Bruligitan Insektan Skalan Roboton

Esploristoj de Cornell University sukcese kreis insekt-skalan roboton funkciigitan per brulado, superante la kapablojn de elektraj veturitaj robotoj laŭ rapideco, forto, fleksebleco kaj saltkapablo. La teamo kombinis molajn mikroaktuatoriojn kun alt-energio-denseca kemia fuelo por venki la defiojn konfrontitajn per malpliigo de motoroj, motoroj kaj pumpiloj. Uzante alt-energi-densecan kemian fuelon similan al tiu uzata en aŭtoj, la esploristoj povis signife pliigi la surŝipan potencon kaj rendimenton de la roboto. La roboto, kiu mezuras iom pli ol unu colo longa kaj pezas la ekvivalenton de unu kaj duono paperklipoj, estas 3D-presita per flamimuna rezino kaj ekipita per kvar aktuarioj kiuj servas kiel ĝiaj piedoj.

La aktuarioj kapablas produkti 9.5 neŭtonojn da forto, kompare kun la proksimume 0.2 neŭtonoj produktitaj per similgrandaj robotoj. La roboto ankaŭ povas funkcii ĉe frekvencoj pli grandaj ol 100 hercoj, atingi movojn de 140%, kaj levi 22 fojojn sian korpan pezon. Ĝiaj brulfunkciaj aktuarioj permesas al ĝi navigi malfacilajn terenojn, malbari obstaklojn, salti nekredeblajn distancojn kaj moviĝi rapide sur la tero. La dezajno de la aktuarioj ankaŭ ofertas altan gradon de kontrolo, permesante al funkciigistoj ĝustigi la rapidecon, oftecon de fajrero kaj fuelnutradon en reala tempo por ekigi gamon da respondoj.

La esploristoj planas kunigi pli da aktuarioj por produkti fajne kontrolitajn kaj fortajn movadojn sur pli granda skalo. Ili ankaŭ planas evoluigi neligitan version de la roboto uzante likvan fuelon kiu povas esti portita surŝipe, kune kun pli malgranda elektroniko. Ĉi tiu sukceso en brulfunkcia robotiko proksimigas nin al la realeco de uzado de insekt-skalaj robotoj en serĉaj kaj savaj operacioj, esplorado, media monitorado, gvatado kaj navigado en malfacilaj medioj.

Fonto: Cameron A. Aubin et al, Potencaj, molaj brulaj aktuarioj por insekt-skalaj robotoj, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Fonto: Universitato Cornell