Biotech Company Light Bio Disvolvas Genetike Realigitajn Ardajn Petuniojn

Bioteknika kompanio nomata Light Bio akiris permeson de la Usona Departemento pri Agrikulturo por vendi genetike faritajn brilajn petuniojn en Usono. Tiuj petunioj produktas neonverdan brilon nokte, danke al la aldono de DNA de biolumineska fungo nomita Neonothopanus nambi. La firmao planas komenci sendi la plantojn frue en 2024.

Bioluminesko estas la procezo per kiu organismoj produktas lumon per reago inter oksigeno kaj substanco nomita luciferino, faciligita per enzimo nomita luciferazo. Dum bioluminesko estas trovita en proksimume 1,500 specioj, ĝi estas nebone komprenita en la plej multaj organismoj krom bakterioj. En 2018, sciencistoj identigis la specifajn enzimojn en Neonothopanus nambi kiuj permesas al ĝi elsendi lumon.

Aliaj provoj pri kreado de ardaj plantoj en la pasinteco implikis ŝpruci plantojn kun kemiaĵo trovita en fulgoroj aŭ genetike modifi plantojn kun genoj de biolumineskaj bakterioj. Tamen, tiuj metodoj havis limigojn, kiel ekzemple la bezono de specialecaj traktadoj aŭ la produktado de malforta lumo.

La sukceso de Light Bio implikas la eltrovon de funga biolumineska vojo kiu povas esti kunordigita kun la propra metabola sistemo de la planto. Ĉi tiu vojo implikas molekulon nomitan kafeika acido, kiu estas abunda en plantoj, kaj kvar malsamaj enzimoj kiuj konvertas ĝin en luciferin. La rezultaj plantoj brilas pli hele ol antaŭaj provoj kaj elsendas lumon dum sia tuta vivociklo.

Dum zorgoj estis levitaj pri la eblaj mediaj riskoj de genetike realigitaj ardaj plantoj, Light Bio traktis ĉi tiujn zorgojn deklarante ke la plantoj ĉefe estos kultivitaj en kontrolitaj medioj kiel ekzemple hejmoj, entreprenoj kaj botanikaj ĝardenoj kie artefarita lumigado jam superas la lumon. elsenditaj de la plantoj.

Light Bio planas komence vendi la brilajn petuniojn interrete en limigita eldono, kun planoj ekspansiiĝi ​​al infanvartejoj kaj ĝardenaj centroj estonte. La kompanio ankaŭ celas evoluigi pli da specoj de ornamaj plantoj kaj fari ilin eĉ pli helaj.

