Nova Energiofonto: Rikolti Elektron el Molekula Movo

Sciencistoj malkovris esperigan novan aliron al generado de elektro utiligante la movadon de molekuloj. Dum ondenergioteknologio jam pruvis esti efika fonto de elektroproduktado, esploristoj nun trovis ke eĉ molekuloj en ripozo posedas enecan energion kiu povas esti ekspluatata.

En artikolo publikigita en APL Materials, esploristoj testis molekulan energian rikoltan aparaton, kiu kaptas la energion de la natura moviĝo de molekuloj en likvaĵo. Subakvigante nanoartojn de piezoelektra materialo en likvaĵon, la esploristoj povis konverti la movadon de la likvaĵo en stabilan elektran kurenton. Ĉi tiu sukceso havas la eblon produkti signifan kvanton de energio, konsiderante la vastajn kvantojn de aero kaj likvaĵo sur la Tero.

La aparato utiligas zinkoksidon, piezoelektran materialon, kiu generas elektran potencialon kiam ĝi spertas moviĝon. La esploristoj komparis la movon de la zinkoksidaj fadenoj kun algoj ondeganta en la oceano. La avantaĝo de ĉi tiu aparato estas, ke ĝi ne dependas de iuj eksteraj fortoj, igante ĝin ludŝanĝa pura energifonto. Ĝi malfermas la eblecon generi elektran energion per la molekula termika moviĝo de likvaĵoj, kiu estas fundamente diferenca de tradicia mekanika moviĝo.

La aplikoj por ĉi tiu teknologio estas vastaj. Ĝi povas esti uzata por funkciigi nanoteknologiojn kiel enplanteblajn medicinajn aparatojn. La aparato ankaŭ povas esti pligrandigita al plenmezuraj generatoroj por kilovat-skala energiproduktado. La esploristoj jam laboras pri plibonigo de la energia denseco de la aparato testante malsamajn likvaĵojn, alt-efikecajn piezoelektrajn materialojn kaj novajn aparatarkitekturojn.

Ĉi tiu pionira esplorado provizas ekscitan vojon por generi elektron, kiu ne dependas de konvenciaj eksteraj fontoj kiel vento, hidrelektra aŭ suna energio. La kapablo frapeti en la enecan energion de molekuloj malfermas novajn eblecojn por daŭrigeblaj kaj puraj energiaj solvoj en la estonteco.

