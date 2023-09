La Estonteco de Kosmo-Esplorado: Konversacio kun Eric Ianson de NASA

By

En venonta prelego titolita "Planedoj kaj asteroidoj kaj lunoj... ho mia!", Eric Ianson, Vicdirektoro de la Planedscienco-Divizio ĉe NASA-Ĉefsidejo, diskutos la plej novajn kaj ekscitajn klopodojn de NASA en kosmoesploro. Ĉi tio inkluzivas la kolekton de specimenoj de la surfaco de Marso, pruvon de planeda defendo per intencite kraŝanta kosmoŝipon en asteroidon, kaj la esploradon de la jupitera luno Eŭropo kaj ĝia glacikovrita oceano.

La mejloŝtonoj, kiujn junuloj povas atendi atesti dum sia vivo en la kampo de kosmoesploro, estas malfacile antaŭvideblaj, ĉar teknologio rapide evoluas kaj interesoj ŝanĝiĝas. Tamen, estas certaj tendencoj kiuj povas esti identigitaj. La reveno de homoj al la Luno kaj la eventuala surteriĝo de astronaŭtoj sur Marson estas ĉe la horizonto. Robotaj misioj al diversaj planedoj, lunoj kaj malgrandaj korpoj en la sunsistemo daŭros, kun fokuso sur cellokoj kiel la luno de Jupitera Eŭropo, la luno de Saturno Titano kaj Urano. Ankaŭ estos progresoj en identigado de loĝeblaj mondoj ekster nia sunsistemo.

La rolo de NASA por atingi la venontajn grandajn spacajn sukcesojn estas esenca, eĉ kiam privataj kompanioj kiel SpaceX ludas ĉiam pli gravan rolon en kosmovojaĝoj. Dum privataj kompanioj havas komercan instigon, NASA estas financita por atingi specifajn sciencajn, esploradojn aŭ teknologiajn celojn. Kunlaboroj kun industrio estas oftaj, sed ekzistas kazoj kie NASA evoluigas specialigitajn instrumentojn aŭ kosmoŝipojn endome, kiel ekzemple la Marsaj esplorveturiloj kaj la Europa Clipper kosmoŝipo.

La lastatempa atingo de la spaca programo de Barato surteriĝanta sur la suda poluso de la luno estas laŭdinda. NASA aprezas internacian kunlaboron kaj rekonas la gravecon de kunhavigo de misiodatenoj por la avantaĝo de scienca eltrovaĵo. Ili kuraĝigas siajn internaciajn kolegojn fari same, antaŭenigante la pacan esploradon de spaco.

Demandite pri sia plej ŝatata filmo aŭ televidprogramo pri kosmo aŭ kosmoesploro, Eric Ianson menciis plurajn ŝatatojn, inkluzive de "Apolono 13", "La Marsano" kaj "La Imperio Kontraŭatakas". Tamen, li finfine elektis "The Right Stuff" kiel sian plej bonan elekton. La filmo prezentas la rakonton de la originaj Mercury Seven astronaŭtoj kaj kaptas la fantazion kaj defiojn de kosmovojaĝado dum tempo kiam ĝi transiris de sciencfikcio al realeco.

La Wilder Penfield Lecture de Eric Ianson estas planita por la 13-an de novembro je la 4-a horo en la Amfiteatro Jeanne Timmins de The Neuro.

Difino:

NASA - Nacia Aeronaŭtiko kaj Spaca Administracio, civila kosmoagentejo de Usono respondeca por la kosmoesploro kaj esplorado de la nacio.

Mars Exploration Program - NASA-programo temigis la esploradon de Marso, inkluzive de la studo de la klimato, geologio kaj potencialo de la planedo por apogado de vivo.

Radioisotope Power Systems Program - NASA-programo kiu evoluigas kaj konservas la uzon de radioizotopaj elektrosistemoj, kiuj disponigas elektron por profundkosmomisioj uzantaj la varmecon generitan de la kadukiĝo de radioaktivaj izotopoj.

Planeda defendo - La studo kaj evoluo de metodoj por protekti la Teron de eblaj efikokazaĵoj de asteroidoj aŭ kometoj.

Eŭropo - Unu el la lunoj de Jupitero kiu verŝajne havas subteran oceanon de likva akvo sub sia glacia krusto.

Komercaj lunaj ŝarĝaj servoj - Programo kiu celas liveri sciencajn kaj teknologiajn misiojn al la Luno per partnerecoj kun komercaj kompanioj.

Perseverance Rover - NASA-misio al Marso kiu planas esplori la loĝeblecon de la planedo, serĉi signojn de antikva vivo, kaj kolekti provaĵojn por ebla reveno al la Tero.

Kosmoteleskopo James Webb - venonta kosmoteleskopo lanĉita en 2021, dizajnita por esti la plej potenca kosmoteleskopo iam konstruita.

Artemis Programo - NASA-programo celanta surterigi "la unuan virinon kaj la venontan viron" sur la Lunon antaŭ 2024.

Fonto: Neniuj URL-oj provizitaj.