Esplorante la Rolon de Novigaj Perantoj en Formado de la Estonteco de AI-Ebligita Inĝenieristiko-Biologio

Esploristoj de la Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ĉe AMBS lastatempe faris studon titolitan "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", kiu ekzamenas la gravan rolon. de novigaj perantoj en influado de novigaj ekosistemoj.

La studo temigas la emerĝantan kampon de AI-ebligita inĝenieristikbiologio (AI-EB) kaj ĝiaj implicoj en la cifereca epoko. Ĉi tiu kunfandiĝo de teknologioj levas ne nur sciencajn demandojn sed ankaŭ etikajn, sociajn kaj ekonomiajn zorgojn. Por trakti ĉi tiujn kompleksajn problemojn, la esploristoj engaĝiĝis kun diversaj koncernatoj profunde implikitaj en la AI-EB-noviga sfero.

Ĉe la kerno de ĉi tiu studo estas la enketo pri kiel novigaj perantoj, ŝlosilaj ludantoj en la noviga ekosistemo, konsideras sociajn kaj mediajn celojn kune kun ekonomiaj celoj. Dum respondecaj novigadgvidlinioj instigas ĉi tiun ekvilibron, la trovoj rivelas ke novigadperantoj en la kampo de inĝenieristiko-biologio emas prioritati tradiciajn pligrandigi kaj komercigajn metodojn.

La esplorado estas atendita havi signifan efikon al la evoluo de novigaj perantoj kaj la administrado de esplorado ene de la AI-EB-domajno. La verkintoj argumentas ke holisma aliro kiu konsideras kaj la sociajn kaj mediajn implicojn de AI-EB, krom komercigo, estas decida por plene utiligi la potencialon de ĉi tiu emerĝanta teknologio.

Ĉi tiu studo ĵetas lumon pri la graveco de novigaj perantoj en formado de la estonteco de AI-ebligita inĝenieristikbiologio. Ĝi elstarigas la bezonon de konscienca aliro kiu ekvilibrigas ekonomiajn, sociajn kaj mediajn konsiderojn por maksimumigi la avantaĝojn de ĉi tiu transforma teknologio.

Fonto: Claire Holland et al, Novigaj perantoj ĉe la konverĝo de ciferecaj teknologioj, daŭripovo kaj regado: kazesploro de AI-ebligita inĝenieristiko-biologio, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universitato de Manĉestro)