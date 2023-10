Ĉu Homoj Superas Robotojn en Teamlaboro-Defioj? Nova Studo Montras la Gravecon de Kunlaboro

Pionira studo farita de Ph.D. studentoj de la Universitato de Novkastelo prilumis la dinamikon inter homoj kaj robotoj en team-bazitaj taskoj. La studo koncentriĝis pri komparo de la agado de teamoj konsistantaj el kaj homaj kaj AI-ludantoj kontraŭ teamoj konsistantaj nur homaj ludantoj. Ĉi tiu esplorado celis taksi la teamlaborkapablojn de homoj kaj robotoj en komputila defio simila al la populara arkadludo, Pong.

La rezultoj de la studo malkaŝis, ke homaj teamoj superis teamojn kun robotludanto. Estis observite ke homaj ludantoj elmontris superan intuicion, ebligante ilin kompreni la agojn de sia partnero kaj fari alĝustigojn por plibonigi teamefikecon. Male, teamoj kun robotludanto ŝajnis malhavi ĉi tiun konkurencivan avantaĝon, elstarigante la gravecon de homa intuicio kaj adaptebleco en kunlaboraj agordoj.

Kio estas precipe interesa estas, ke la studo ankaŭ esploris ĉu teamoj rezultis pli bone kiam ili kunlaboras aŭ konkuras unu kontraŭ la alia. Surprize, teamoj ludantaj kunlabore estis trovitaj superi teamojn okupiĝantajn pri konkurenciva ludado. Ĉi tiu trovo defias la ofte kontrolitan kredon ke konkurado plibonigas efikecon kaj elstarigas la signifajn avantaĝojn de kunlaboro kaj sinergio en atingado de sukcesaj teamrezultoj.

La esplorado farita de Ph.D. studentoj Laiton Hedley kaj Murray Bennett de la Newcastle Cognition Lab en la Lernejo de Psikologiaj Sciencoj ĉe la Universitato de Novkastelo kontribuas al la kampo de kogna psikologio. Kun fokuso pri komprenado kiel la homa cerbo funkcias, kogna psikologio esploras procezojn kiel pensado, memorado kaj lernado.

Ĉi tiu pionira studo, publikigita en la revuo Topics in Cognitive Science, disponigas valorajn sciojn pri la teamlaborkapabloj de homoj kaj robotoj. Substrekante la gravecon de kunlaboro super konkurado, la esplorado instigas la esploradon de novaj aliroj por plibonigi teaman efikecon kaj optimumigi homa-AI-interagojn.

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

