Elementa Analizo Konfirmas Sufokadon kiel Mortkaŭzo en Pompeaj Viktimoj

Elementa analizo farita sur gipsaj rolantaroj de viktimoj de la vulkana erupcio kiu entombigis Pompejo disponigis konfirmon ke sufokado estis la verŝajna mortokaŭzo por tiuj individuoj. La studo, gvidita fare de arkeologo Gianni Gallello de la Universitato de Valencio, utiligis porteblajn Rentgenfotan fluoreskecon (XRF) teknikojn por akiri sciojn pri la finaj momentoj de homoj kiuj vivis en Pompejo dum la erupcio de Vezuvio en 79 p.K.

La gipsookaloj de la viktimoj, kreitaj en la 1870-aj jaroj per injekto de gipso en la kavaĵojn forlasitajn per putriĝantaj korpoj sub vulkana cindro, disponigas unikan ŝancon kompreni la erupcion kaj ĝian sekvon. Tamen, analizi la biologian materialon ene de tiuj rolantaroj pruvis malfacila pro poluado de la gipso.

La esploristoj uzis porteblan XRF por skani ses rolantarojn de la areo de Porta Nola kaj unu de Terme Suburbane en Pompejo. Ili komparis la elementajn kunmetaĵojn de la rolantaroj kun tiuj de kremaciitaj ostoj de la proksima areo kaj entombigitaj ostoj en Valencio, Hispanio. Temigante la fosfor-al-kalciajn rilatumojn, la teamo evoluigis statistikan modelon por diferencigi inter gipso kaj ostoj ene de la rolantaroj. La ostoj poluitaj per gipso montris similecon al la gipso, dum malpli poluitaj ostoj similis bruligitajn ostojn, indikante kemiajn procesojn kiuj lesivis karbonatojn kaj fosfatojn.

La elementaj datenoj kolektitaj disponigas indicon apogantan la konkludon ke la Porta Nola-viktimoj mortis pro sufokado kaŭzita de enspirado de cindron antaŭ esti entombigitaj per plia vulkana materialo. La simileco de la gisitaj ostoj al kremaciitaj ostoj, kombinitaj kun la emaj kaj malstreĉitaj pozicioj de la viktimoj, indikas sufokadon kiel la mortokaŭzon.

Fakuloj en la fako, kiel ekzemple Piero Dellino, profesoro pri vulkanologio ĉe la Universitato de Bari, Italio, konsentas kun tiuj trovoj. Dellino emfazas ke la viktimoj ne estis mortigitaj per la mekaniko de la erupcio sed prefere per spirado en cindro. Li sugestas ke la tempodaŭro de la erupcio, iomete pli longa ol kio povas esti spirebla, estis la mortiga faktoro.

La studo elstarigas la gravecon de kunlaboro en scienca esplorado. Gallello emfazas la valoron de multidisciplina aliro, deklarante ke ilia laboro disponigas kroman ilon por studi tiujn rimarkindajn restaĵojn. Dellino eĥas ĉi tiun senton, emfazante ke studi la historion de vulkanaj areoj kiel Vezuvio permesas al ni lerni de la pasinteco kaj pli bone prepari por la estonteco. Kun Vezuvio estas unu el la plej danĝeraj vulkanoj en la mondo, kompreni ĝian historion helpas mildigi riskojn por la 700,000 homoj vivantaj en la ruĝa zono ĉirkaŭanta la vulkanon.

Ĝenerale, la elementa analizo de la gipsaj gisaĵoj de Pompejo deĵetas novan lumon pri la mortokaŭzo por la viktimoj de la erupcio. Kombinante sciencajn teknikojn kaj interfakan kunlaboron, esploristoj povas malkovri valorajn komprenojn pri historiaj okazaĵoj kaj plibonigi katastrofpretecon.

