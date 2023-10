Esploristoj Disvolvas Pli Malmolajn Ceramikojn kun Plifortigita Rezisto al Krakado

Esploristoj de la Universitato de Kalifornio en San-Diego faris sukceson en la evoluo de ceramikaĵo kreante materialojn kiuj estas pli malmolaj kaj pli rezistemaj al krakado. Uzante kombinaĵon de metalaj atomoj kun pli alta nombro da valentelektronoj en sia ekstera ŝelo, la esploristoj trovis manieron pliigi la kapablon de la ceramikaĵo pritrakti pli altajn nivelojn de forto kaj streso.

Ceramiko estas konata pro siaj esceptaj trajtoj, kiel sia kapablo elteni altajn temperaturojn, rezisti korodon kaj eluziĝon, kaj konservi malpezan profilon. Ĉi tiuj karakterizaĵoj igas ceramikaĵon taŭga por diversaj aplikoj, inkluzive de aerospacaj komponantoj kaj protektaj tegaĵoj. Tamen, ilia fragileco ĉiam estis grava malavantaĝo, ĉar ili estas emaj rompi sub streso.

La sciencistoj enfokusigis sian studon sur klaso de ceramikaĵoj nomitaj alt-entropiaj karbidoj, kiuj havas malordajn atomstrukturojn konsistigitajn de karbonatomoj ligitaj kun multoblaj metalelementoj de la kvara, kvina kaj sesa kolumnoj de la perioda tabelo. Estis malkovrite ke metaloj de la kvina kaj sesa kolumnoj, kiel ekzemple titanio, niobio, kaj volframo, estis decidaj en plifortigado de la forteco de la ceramikaĵo pro sia pli alta nombro da valentelektronoj.

Valence elektronoj estas elektronoj trovitaj en la plej ekstera ŝelo de atomo kiuj partoprenas en ligado kun aliaj atomoj. Uzante metalojn kun pli da valentaj elektronoj, la esploristoj povis plibonigi la reziston de la ceramikaĵo al krakado sub mekanika ŝarĝo kaj streso. La ceramikaĵo elmontris pli duktilan konduton, similan al metaloj, signifante ke ili povis sperti pli da deformado antaŭ krevi.

Per komputilaj simulaĵoj kaj eksperimenta elpensaĵo kaj testado, la teamo identigis du alt-entropiajn karbidojn kiuj montris esceptan reziston al fendetiĝo. Tiuj materialoj povis misformi aŭ streĉi kiam submetite al mekanika ŝarĝo aŭ streso, prefere ol elmontrado de la tipa fragila respondo de ceramikaĵo. Obligacioj ene de la materialoj reorganizitaj por transponti atom-grandajn malfermaĵojn kiuj formiĝis kiam la materialoj estis trapikitaj aŭ tiritaj dise, malhelpante la formadon de fendetoj.

La defio nun estas pligrandigi la produktadon de ĉi tiuj malmolaj ceramikaĵoj por komercaj aplikoj. Ĉi tiu sukceso havas la eblon revolucii diversajn industriojn kiuj dependas de alt-efikecaj ceramikaj materialoj, de aerospaco ĝis biomedicina. La pliigita fortikeco de la ceramikaĵo ankaŭ malfermas pordojn por ekstremaj aplikoj, kiel frontaj randoj por hipersonaj veturiloj, kie ili povas protekti esencajn komponentojn kaj ebligi la veturilojn pli bone elteni supersonajn flugojn.

Ĉi tiu laboro estis subtenata de la Sveda Esplorkonsilio, Kompetenca Centro Funkcia Nanoskala Materialoj, Olle Engkvist Foundation, Materialoj-Esplorcentro de UC San Diego Department of NanoEngineering, Nacia Defenda Scienco kaj Inĝenieristiko-Diplomiĝinta Kunulprogramo, ARCS Foundation, kaj La Oerlikon Grupo.

