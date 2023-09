Homaj Ĉeloj Sekvas Skemon de Grandeco kaj Kalkulo

By

En lastatempa studo publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences, esploristoj de McGill University malkovris fascinan ŝablonon en homaj ĉeloj, kiu ŝajnas sekvi konsekvencan matematikan simetrion tra la tuta organismo. La studo rivelas inversan rilaton inter ĉelgrandeco kaj kalkulo, sugestante interŝanĝon inter ĉi tiuj variabloj.

Ĉela grandeco kaj kalkulo ludas decidajn rolojn en la kresko kaj funkcio de la homa korpo. Tamen, ĝis nun, neniu ampleksa studo ekzamenis la rilaton inter ĉi tiuj faktoroj tra la tuta homa organismo. Por plenigi ĉi tiun mankon, la esplorteamo kompilis datumojn de pli ol 1,500 publikigitaj fontoj por krei detalan datumaron de ĉela grandeco kaj kalkuli trans ĉefaj ĉeltipoj.

La trovoj de la studo montras, ke kiam ĉelgrandeco pliiĝas, la ĉelnombrado malpliiĝas, kaj inverse. Ĉi tio signifas, ke ĉeloj ene de antaŭfiksita grandecklaso kontribuas egale al la tuta ĉela biomaso de la korpo. La rilato inter ĉelgrandeco kaj kalkulo validas trans diversaj ĉeltipoj kaj grandecklasoj, indikante konsekvencan padronon de homeostazo.

La esploristoj taksas, ke masklo havas proksimume 36 duilionojn da ĉeloj en sia korpo, dum inoj havas ĉirkaŭ 28 duilionojn da ĉeloj, kaj dekjara infano havas ĉirkaŭ 17 duilionojn da ĉeloj. La distribuado de ĉelbiomaso estas dominita per muskoloj kaj grasaj ĉeloj, dum ruĝaj globuloj, trombocitoj kaj blankaj globuloj havas gravan influon sur ĉelkalkuloj.

Interese, ĉiu ĉeltipo konservas karakterizan grandecintervalon kiu restas unuforma dum la evoluo de individuo. Tiu padrono estas konsekvenca trans mamulaj specioj, sugestante fundamentan principon de ĉelbiologio.

Ĝenerale, ĉi tiu esplorado ĵetas lumon sur la malsimpla rilato inter ĉela grandeco kaj kalkulo en la homa korpo. La trovoj disponigas valorajn sciojn pri la evoluo kaj funkciado de ĉeloj, malfermante novajn vojojn por plia esplorado en la kampo de biologio.

fontoj:

- Procedoj de la Nacia Akademio de Sciencoj (2023)

– Fako de Tero kaj Planedaj Sciencoj, Universitato McGill, Kanado.