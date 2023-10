La NA64 Eksperimento Malkovras Trarompon en la Serĉo de Malhela Materio

La NA64-eksperimento ĉe CERN faras signifajn paŝojn en la serĉo de malluma materio, precipe ene de termikaj malhelaj materiomodeloj implikantaj sub-GeV-partiklojn. En lastatempa publikigo en APS Physical Review Letters, la eksperimento rivelis pioniran malkovron: la identigo de interagado mediata de la evitema malhela fotono A0.

Malhela materio, nevidebla ento kiu konsistigas signifan parton de la maso de la universo, restas mistera enigmo en la kampo de scienco. Termikaj malhelaj materiomodeloj, precipe tiuj havantaj sub-GeV-partiklojn, aperis kiel konvinkaj kandidatoj en la serĉo malimpliki tiun enigmon.

Laŭ tiuj modeloj, malluma materio kaj ordinara materio iam estis en termika ekvilibro, reciproke neŭtraligante ĉe ekvivalentaj tarifoj. Tamen, ĉar la universo disetendiĝis kaj malvarmiĝis, tiu ekvilibro estis interrompita, postlasante restaĵon de malhela materiodenseco. Por pli bone kompreni ĉi tiun situacion, necesas nova formo de interagado, kiu ligas malluman materion kaj normajn modelpartiklojn.

Ĉe la kerno de tiu interago kuŝas la malhela fotono A0, kiu funkcias kiel la peranto inter malluma materio χ kaj ordinara materio. La interagado dependas de la kineta miksadperiodo (ϵ/2)F0μνFμν, kie Fμν kaj F0μν reprezentas la strestensorojn de la fotonaj kaj malhelaj fotonkampoj, kaj ϵ reprezentas la miksadforton.

La malhela fotono A0, asociita kun la spontane rompita UD(1) mezurila grupo, havas malhelan kunligan forton eD. Tiu kuplado estas esprimita kiel Lint = -eDA0μJμD, kie JD reprezentas la malhelan materiofluon. Aldone, la miksadperiodo generas interagadon Lint = ϵeA0μJμem inter A0 kaj la elektromagneta fluo Jμem, kie e reprezentas la elektromagnetan kupladon.

Kompreni ĉi tiujn malsimplajn ligojn estas decida ĉar ili formas la fundamenton por malimpliki la misterojn de malluma materio kaj ĝia interago kun la norma modelo de partikla fiziko.

Por navigi la komplikaĵojn de termikaj skalaraj kaj fermionaj mallumaj modeloj, esploristoj devas zorge studi la parametran spacon. Tio implicas esplori la antaŭviditan ekziston de sub-GeV χ partikloj, kiuj povas preni diversajn formojn: skalaraj, Majorana, aŭ pseŭdo-Dirac partikloj, ĉio kunligita al la malhela fotono A0.

Determini parametrovalorojn kiuj difinas la eksterman sekcon, la relikvan malhelan materiodensecon, kaj la malhelan kunligan forton αD estas esencaj en tiu esplorado. Tiuj parametroj disponigas sciojn pri la interagado inter la miksado de la malhela fotono ϵ kaj la kuplado αD, deĵetante lumon sur la naturo de malluma materio.

La NA64-eksperimento ĉe CERN estas ĉe la avangardo de la serĉado de sub-GeV malluma materio. Per kolizioj inter 100 GeV-elektronoj kaj aktiva celo, ĉi tiu eksperimento celas malkovri la sekretojn de sub-GeV malluma materio. La eksperimenta aranĝo inkluzivas scintilatorajn nombrilojn, magnetan spektrometron, kalorimetrojn kaj diversajn detektilojn dizajnitajn por identigi kaj karakterizi partiklojn.

La magneta spektrometro estas ŝlosila komponanto kiu permesas precizan rekonstruon de la impeto de la envenanta elektrono kun impona 1% precizeco. Kombinite kun detektiloj kiel Micromegas kaj pajlo-tubaj ĉambroj, la eksperimento disponigas ampleksan komprenon de partiklointeragoj.

Tamen, la serĉado de sub-GeV malluma materio venas kun defioj, precipe pri traktado de fonsignaloj kiuj povas malklarigi deziratajn eltrovaĵojn. Tiuj fonfontoj inkludas dimuonperdojn, miskomprenitajn μ, π, K kadukiĝas, eskapantajn neŭtralojn, kaj truon de neŭtralaj hadronoj. Esploristoj uzas novigajn teknikojn por mildigi ĉi tiujn fonajn signalojn, uzante elektkriteriojn subtenatajn de simulaĵoj kaj datenanalizo por identigi kaj malakcepti nedeziratajn signalojn.

Statistika analizo ludas esencan rolon en la serĉado de kompreno de malluma materio. Per altnivelaj teknikoj, esploristoj determinis superajn limojn por la miksa forto ϵ, lumigante valorajn komprenojn. La rezultoj de la NA64-eksperimento establis 90%-konfidancinivelajn ekskludlimojn por ϵ, rivelante la malsimpla rilato inter ϵ kaj la A0-maso. Ĉi tiuj rezultoj havas la eblecon transformi nian komprenon de malluma materio, malfermante novajn vojojn por esplorado kaj esplorado.

La implicoj de la rezultoj de la NA64-eksperimento etendiĝas preter la laboratorio, ofertante limojn sur termikaj malhelaj materiomodeloj. La parametroaviadiloj por malalt-masaj mallummateriapartikloj (y; mχ) kaj (αD; mχ) disponigas sciojn pri la defioj kiujn certaj mallummateriaj scenaroj alfrontas kaj instigas plian esploradon.

Kun ĉiu sukceso, ni centimetrojn pli proksime al malimplikado de la enigmo de malluma materio kaj akiri pli profundan komprenon de la universo.

Fonto:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131 (16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.