Hubert Reeves: Astrofizikisto kaj Scienca Komunikisto

By

Hubert Reeves, la kanada-franca astrofizikisto kiu forpasis lastatempe en la aĝo de 91, estis ne nur famkonata sciencisto sed ankaŭ elstara scienca komunikilo. Naskita en Montrealo en 1932, Reeves evoluigis pasion por astronomio en juna aĝo, esplorante la naturan mondon kaj studante la stelojn kiel amatora astronomo. Lia fascino kun la kosmo igis lin okupiĝi pri karieron en astrofiziko, poste gajnante PhD de Cornell University kaj iĝante konsultisto por la kosmoprogramo de NASA.

Reeves estis konata pro sia kapablo klarigi kompleksajn sciencajn konceptojn al la popolo, kaj li volis partumi sian amon por scienco kaj la universo kun pli larĝa spektantaro. En 1981, li publikigis libron titolitan "Patience dans l'Azur" (Atomoj de Silento: Esplorado de Kosma Edukado), kiu iĝis furorlibro en Francio kaj estis tradukita en 25 lingvojn. La libro ricevis laŭdon por sia kapablo turni astrofizikon en eposan sagaon, kaj ĝi solidigis la reputacion de Reeves kiel sperta scienckomunikilo.

Dum lia kariero, Reeves verkis pli ol 40 librojn, inkluzive de pluraj titoloj por infanoj. Li iĝis konata vizaĝo en franca televido, aperante en popularaj literaturaj intervjuspektakloj kaj allogante spektantarojn kun sia sovaĝa blanka hararo, briletantaj okuloj, kaj kvieta Kebekia akĉento. Lia karisma kaj alloga konduto igis lin serĉata parolanto en la franclingva mondo, kie li iĝis konata kiel la franca ekvivalento de Carl Sagan.

Reeves estis ne nur scienckomunikanto sed ankaŭ plej elstara ekologiisto. Li pasie pledis por la protekto de la naturo kaj avertis pri la danĝeroj de memdetruo, kiujn la homaro alfrontas. Li kredis, ke homoj ne estas la elektita specio kaj ke ni devas preni respondecon pri niaj agoj por certigi nian supervivon.

La kontribuoj de Hubert Reeves al la kampo de astrofiziko kaj scienckomunikado lasis daŭrantan efikon. Lia kapablo transponti la interspacon inter scienca scio kaj la ĝenerala publiko inspiris sennombrajn individuojn pripensi la misterojn de la universo kaj ŝati kaj protekti la naturan mondon.

fontoj:

– "Hubert Reeves: Astrofizikisto kiu iĝis plej elstara publika intelektulo en Francio", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, astrofizikisto kaj ekologiisto kiu disvastigis sian amon al scienco - nekrologo", The Telegraph.