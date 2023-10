Astronomoj Malkovras la Plej Malproksiman kaj Energian Rapidan Radion Eksplodon (FRB) Ankoraŭ

By

Astronomoj ĵus faris ekscitan malkovron detektante la plej malproksiman kaj energian rapidan radioeksplodon (FRB) iam observitan. Ĉi tiu malproksima eksplodo de kosmaj radiondoj daŭris malpli ol milisekundon, kun ĝia fonto situanta en galaksio tiom for, ke ĝi bezonis ok miliardojn da jaroj por ke ĝia lumo atingis nin. La detekto de ĉi tiu FRB, nomita FRB 20220610A, estis ebligita de la Very Large Telescope (VLT) de la Eŭropa Suda Observatorio (ESO).

Ne nur ĉi tiu FRB estis la plej malproksima iam observita, sed ĝi ankaŭ elsendis eksterordinaran kvanton da energio. Fakte, ĝi liberigis la ekvivalenton de la totala emisio de la Suno dum daŭro de 30 jaroj, sed en nur frakcio de sekundo. La eltrovo de ĉi tiu potenca FRB havas signifajn implicojn por nia kompreno de la universo.

Unu el la ĉefaj komprenoj de ĉi tiu observado estas, ke FRB-oj povas esti uzataj por mezuri la mankantan materion inter galaksioj. Nunaj metodoj de taksado de la maso de la universo donas konfliktajn respondojn kaj defias la norman modelon de kosmologio. Tamen, studante FRB-ojn, astronomoj povas akiri valorajn sciojn pri la distribuado de materio en la kosmo.

Ryan Shannon, profesoro ĉe la Swinburne Universitato de Teknologio kaj kunĉefa esploristo de la studo, klarigas, ke la mankanta materio en la universo eble kaŝiĝas en la spaco inter galaksioj. Ĉi tiu afero povas esti tiel varma kaj difuza, ke estas malfacile detekti per konvenciaj teknikoj. Tamen, rapidaj radioeksplodoj havas la kapablon penetri eĉ la plej malplenajn regionojn de spaco kaj "vidi" la jonigitan materialon. Ĉi tio permesas al esploristoj mezuri la kvanton de materio inter galaksioj, provizante unikan manieron pesi la universon.

La malkovro de ĉi tiu malproksima kaj energia FRB estas signifa mejloŝtono en nia esplorado de la kosmo. Studante ĉi tiujn misterajn kosmajn signalojn, astronomoj daŭre malkovras novajn komprenojn pri la konsisto kaj evoluo de la universo. La trovoj de ĉi tiu studo estis publikigitaj en la revuo Science.

fontoj:

– Nina Massey, PA Scienca Korespondanto

– Scienca revuo