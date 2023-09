La Falko 9 Raketo: Ludŝanĝilo en Kosmo-Esplorado

By

La Falcon 9 raketo, evoluigita fare de SpaceX, revoluciis kosmoesploron estante la unua enorbita klasraketo kapabla je reflight. Kun siaj imponaj kapabloj, ĉi tiu duetapa reciklebla raketo povas transporti kaj astronaŭtojn kaj utilajn ŝarĝojn en la orbiton de la Tero kaj pretere.

Mezurante 70 metrojn en longo kaj havante diametron de 3.7 metroj, la Falcon 9 estas potenca maŝino. Ĝi kapablas liveri utilan ŝarĝon de 4020 kg al Marso, igante ĝin esenca ilo por estontaj interplanedaj misioj. Plie, la raketo povas transporti utilajn ŝarĝojn pezantajn 22,800 kg al Malsupra Tera Orbito (LEO) kaj 8300 kg al Geostationary Transfer Orbit (GTO).

La Falcon 9 raketo estas funkciigita far Merlin-motoroj, kiuj uzas raketkvalitan kerosenon (RP-1) kaj likvan oksigenon kiel fuzaĵojn. Ĉi tiuj motoroj respondecas pri generado de pli ol 1.7 milionoj da funtoj da puŝo ĉe marnivelo, ebligante al la raketo atingi nekredeblajn rapidecojn kaj atingi siajn misiajn celojn.

La unua fazo de la raketo Falcon 9, trafe nomita la unua fazo, estas funkciigita far naŭ Merlin-motoroj. La fuzaĵoj, RP-1 kaj likva oksigeno, estas stokitaj en tankoj de alojo de aluminio-litio. Unu el la ludŝanĝaj trajtoj de ĉi tiu raketo estas ĝia reuzebleco, multe reduktante la kostojn de kosmoesploro. Ĉi tiu reuzebleco estas ebligita per la surteriĝokruroj de la unua etapo, kiuj estas konstruitaj per karbonfibro kaj aluminiaj kahelaj materialoj.

La dua etapo de la raketo Falcon 9 respondecas pri la sekura livero de utilaj ŝarĝoj, inkluzive de astronaŭtoj. Ĝi estas funkciigita far ununura Merlin Vacuum Engine. Post kiam la unua etapo disiĝas, la dua etapo transprenas kaj povas esti rekomencita plurfoje por meti plurajn utilajn ŝarĝojn en malsamajn orbitojn. Ĉi tiu fleksebleco kaj adaptebleco faras la Falcon 9 multflankan kaj efikan raketon.

La sukceso de la Falcon 9 estis evidenta per siaj 256 lanĉoj, pruvante ĝian fidindecon kaj efikecon. Kun ĝia kapablo atingi Marson, liveri utilajn ŝarĝojn al LEO kaj GTO, kaj ĝia reuzebleco, la Falcon 9 estas ludŝanĝilo en la kampo de kosmoesploro.

