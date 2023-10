Agronomoj Malkovras Hormonan Terapion kaj Zeolito Povas Protekti Plantojn de Pezmetaloj

By

Lastatempa studo farita de agronomoj ĉe RUDN University malkaŝis, ke la hormono melatonino kaj la minerala zeolito povas helpi mildigi la danĝerajn efikojn de pezaj metaloj sur plantoj. La esploristoj trovis, ke melatonino protektas plantĉelojn kontraŭ detruo kaŭzita de kadmio, dum zeolito pliigas nutran haveblecon kaj malhelpas la sorbadon de danĝeraj metaloj fare de la plantoj.

La koncentriĝo de pezmetaloj, kiel kadmio, en plantŝosoj konstante pliiĝas kaj prezentas riskon al kaj agrikulturo kaj homa sano. Kadmio, grava malpurigaĵo, eniras la grundon tra industria kaj agrikultura rubo. Ĝi interrompas nitrogenon kaj karbonhidratan metabolon en plantoj kaj difektas ĉelmembranojn, kondukante al poluado de agrikulturaj kaj arbaraj grundoj.

La agronomoj faris eksperimentojn uzante bambuon kiel ekzemplon. Ili kreskigis bambuon en grundo kun ŝanĝiĝantaj niveloj de kadmiopoluado kaj ŝprucis la plantojn kun malsamaj kvantoj de melatonino kaj zeolito. La rezultoj montris, ke ambaŭ substancoj neŭtraligis kadmian poluadon en bambuo kaj pliigis la nutran enhavon de la grundo.

La optimuma dozo de suplementoj estis trovita esti 150 mikromoloj da melatonino kaj 15 gramoj da zeolito. Ĉi tiu kombinaĵo plibonigis la antioksidan sistemon de la plantoj, malpliigis la malutilajn efikojn de kadmio kaj pliigis la haveblecon de esencaj nutraĵoj. Zeolito senmovigis kadmion en la grundo, reduktante ĝian amasiĝon en bambuo, dum melatonino protektis plantĉelojn per reguligo de permeablo kaj pliigo de antioksida aktiveco.

Ĝenerale, la trovoj de ĉi tiu studo pruvas la potencialon de hormonterapio kaj zeolito kiel efikaj metodoj por protekti plantojn kontraŭ peza metalpoluado. Plia esplorado estas necesa por esplori ilian aplikon en malsamaj plantospecioj kaj mediaj kondiĉoj.

Fonto:

Abolghassem Emamverdian et al, Kunapliko de melatonino kaj zeolito pliigas bambuan toleremon sub kadmio per plibonigo de antioksida kapacito, osmolita amasiĝo, planta nutra havebleco kaj malpliigo de kadmiosorbado, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433