Mirigaj Malkovroj de la Teleskopo James Webb de NASA Proponas Novajn Sciojn pri Galaksia Centro

La Kosmoteleskopo James Webb de NASA denove mirigis astronomojn per siaj esceptaj kapabloj, ĉi-foje provizante allogan vidon de la enigma stelforma regiono de Sagittarius C (Sgr C) en la koro de nia galaksio. Situanta proksimume 300 lumjarojn for de la supermasiva nigra truo Sagittarius A en la centro de la Lakta Vojo, Sgr C estas spektaklo de 500,000 steloj, kun speciala fokuso sur kolekto de protosteloj ŝtelantaj la spotlumon.

En ĉi tiu pionira bildo, la senprecedenca rezolucio kaj sentemo de Webb malkaŝas sennombrajn trajtojn neniam antaŭe observitajn en ĉi tiu regiono. "Webb rivelas nekredeblan kvanton da detaloj, permesante al ni studi stelformadon en ĉi tiu speco de medio en maniero kiel antaŭe ne ebla," diris Samuel Crowe, ĉefa esploristo kaj bakalaŭra studento ĉe la Universitato de Virginio. Ĉi tiu rimarkinda kompreno devenas de la manko de antaŭaj infraruĝaj datumoj kaj la grandegaj kapabloj de la Webb-teleskopo.

Unu el la ŝlosilaj trovoj estas la ĉeesto de masiva protostelo, pli ol 30 fojojn la maso de nia Suno, nestita ene de tiu juna stela amaso. Dum la nubo ĉirkaŭanta tiujn protostelojn ŝajnas malhela kaj malabunde loĝita, ĝi estas, fakte, unu el la plej dense plenplenaj regionoj de la galaksio. La denseco de la nubo malhelpas la lumon de steloj situantaj malantaŭ ĝi, kreante iluzion de malpleneco.

La Near-Infrared Camera (NIRCam) de Webb kaptis ampleksajn jonizitajn hidrogenajn emisiojn ĉirkaŭantajn la malsupran flankon de la malhela nubo en viglaj cejanaj nuancoj. La vasta atingo de ĉi tiu hidrogena regiono defias ekzistantajn teoriojn, ĉar ĝi etendiĝas multe preter kio antaŭe estis observita. Astronomoj nun alfrontas la interesan taskon kompreni la originojn kaj influon de ĉi tiu etendita hidrogena regiono.

Alia fascina enigmo kuŝas en la disaj kaj kaosaj pinglo-similaj strukturoj ene de la jonigita hidrogeno, kiuj postulas plian esploron. Rubén Fedriani, kunenketisto de la projekto ĉe la Instituto Astrofísica de Andalucía en Hispanio, priskribas la galaktikan centron kiel "plenan, tumultan lokon", en kiu altegaj gasnuboj formas stelojn, kiuj interagas kun la ĉirkaŭa gaso per siaj elfluoj, jetoj. , kaj radiado.

Dum sciencistoj daŭre malimplikas la misterojn kaŝitajn ene de la ĉiela vastaĵo, la malkovroj de la James Webb Telescope el la koro de nia galaksio ofertas senprecedencajn ŝancojn enprofundiĝi plu en kosmajn sekretojn. Poziciita nur 25,000 XNUMX lumjarojn for de la Tero, la galaksia centro provizas al astronomoj proksiman vidon de individuaj steloj, ĵetante lumon sur la malsimpla procezo de stelformado kaj ĝia dependeco de la unika kosma medio. Kun ĉiu revelacio, la Webb-teleskopo malfermas la vojon por pli profunda kompreno de nia universo.