Kosmoteleskopo James Webb de NASA malkaŝas Sekretojn de la Galaksia Centro

By

La Kosmoteleskopo James Webb de NASA disponigis senprecedencan rigardon en la koron de nia galaksio, malkovrante fascinantajn detalojn de la stelforma regiono konata kiel Sagittarius C (Sgr C). Ĉi tiu mirinda bildo montras kolekton de protosteloj ŝtelantaj la spoton inter la 500,000 steloj loĝantaj proksimume 300 lumjarojn for de Sagitario A, la centra supermasiva nigra truo de la Lakta Vojo.

Male al ĉiuj antaŭaj observoj, la infraruĝaj datumoj kaptitaj de la Webb-teleskopo ofertas nekredeblan nivelon de rezolucio kaj sentemo, ebligante al sciencistoj malkovri multajn funkciojn por la unua fojo. Samuel Crowe, la ĉefa esploristo de la observa teamo kaj studento ĉe la Universitato de Virginio, esprimis eksciton pri la ĵus trovita kapablo studi stelformadon en ĉi tiu medio. La revelacioj de Webb disponigas senekzemplan ŝancon testi aktualajn teoriojn de stelformado en la ekstremaj kondiĉoj de la galaksia centro, laŭ profesoro Jonathan Tan, unu el la konsilistoj de Crowe.

Unu el la rimarkindaj malkovroj ene de Sagitario C estas masiva protostelo, superanta 30 fojojn la mason de nia Suno. Interese, la denseco de la nubo ĉirkaŭanta ĉi tiujn protostelojn kreas la iluzion de malpli loĝata areo, malgraŭ esti unu el la plej dense plenplenaj zonoj en la galaksio. La bildo ankaŭ montras pli malgrandajn infraruĝajn-malhelajn nubojn, similajn al stelplenaj malplenoj, kie novaj steloj estas en la procezo de formado.

La Near-Infrared Camera (NIRCam) instrumento de Webb kaptis ampleksajn jonizitajn hidrogenajn emisiojn ĉirkaŭantajn la malsupran flankon de la malhela nubo, prezentita en vivecaj cejanaj nuancoj. Ĉi tiu hidrogena regiono etendiĝas pli for ol antaŭvidite, prezentante interesajn demandojn pri la fontoj de siaj energiaj fotonoj. Aldone, spertuloj esploras la kaosajn pinglo-similajn strukturojn ene de la jonigita hidrogeno, kiuj disiĝas en multoblaj direktoj.

Rubén Fedriani, kunenketisto de la Instituto Astrofísica de Andalucía en Hispanio, priskribas la galaktikan centron kiel plenplenan kaj tumultan lokon, kie gasnuboj formas stelojn kaj trafas la ĉirkaŭan gason tra siaj elfluantaj ventoj, jetoj, kaj radiado.

Dum la Kosmoteleskopo James Webb daŭre malkaŝas la misterojn de nia universo, la ĵus trovita kompreno de la galaksia centro ofertas valorajn sciojn pri la komplikaĵoj de stelformado kaj la kosma medio. Poziciita 25,000 XNUMX lumjarojn for de la Tero, la galaksia centro provizas al astronomoj la kapablon studi individuajn stelojn en senprecedenca detalo, ĵetante lumon sur la diversajn procezojn de stelformado en malsamaj regionoj de la galaksio.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

1. Kion malkovris la Kosmoteleskopo James Webb en la galaksia centro?

La Kosmoteleskopo James Webb kaptis bildon de la stelforma regiono konata kiel Sagittarius C (Sgr C) en la koro de nia galaksio. La bildo rivelis kolekton de protosteloj, pli malgrandajn infraruĝajn-malhelajn nubojn, kaj ampleksajn jonigitajn hidrogenajn emisiojn. Ĉi tiuj trovoj disponigas novajn sciojn pri stelformado kaj la kosma medio.

2. Kiom malproksime estas Sagitario C de Sagitario A?

Sagitario C estas proksimume 300 lumjarojn for de Sagitario A, la centra supermasiva nigra truo de la Lakta Vojo.

3. Kiu instrumento de la Kosmoteleskopo James Webb kaptis la infraruĝajn datumojn?

La Near-Infrared Camera (NIRCam) instrumento sur la James Webb Kosmoteleskopo kaptis la detalajn infraruĝajn datenojn de Sagittarius C.

4. Kiel la denseco de la nubo en Sagitario C influas la percepton de sia loĝantaro?

Malgraŭ ĝia denseco, la nubo vualanta la protostelojn en Sagitario C malhelpas la lumon de steloj situantaj malantaŭ ĝi, kreante la iluzion de malpli loĝita areo. En realeco, Sagitario C estas unu el la plej dense plenplenaj regionoj en la galaksio.