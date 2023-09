Lastatempe Malkovrita Fosilio Malkaŝas la Plej Grandan Antaŭhistorian Karnomanĝanton de Sudameriko

By

En lastatempa studo publikigita en la Zoological Journal of the Linnean Society, teamo de internaciaj esploristoj faris rimarkindan malkovron en la kampara areo de São Gabriel, Suda Brazilo. Ili malkovris la fosiliajn restaĵojn de 265-milion-jara specio nomata Pampaphoneus biccai, kiu estis la plej granda kaj timinda predanto de sia tempo antaŭ la apero de dinosaŭroj.

La fosilio estas escepte bone konservita, inkluzive de kompleta kranio kaj diversaj skeletaj ostoj. Pampaphoneus apartenis al grupo de fruaj terapsidoj konataj kiel dinocefaloj, kiuj estis mezgrandaj bestoj kun miksaĵo de karnovoraj kaj herbovoraj specioj. Ĉi tiuj estaĵoj havis dikajn kraniajn ostojn, tial ilia nomo, kiu tradukiĝas al "terura kapo" en la greka. Dum ili estis ĉefe trovitaj en Sudafriko kaj Rusio, Pampaphoneus biccai estas la nura konata specio de sia speco en Brazilo.

La fosilia malkovro de Pampaphoneus disponigas valorajn sciojn pri la teraj ekosistemoj, kiuj ekzistis ĵus antaŭ la plej granda amasa formorto en la historio de la Tero. Esploristoj opinias, ke ĉi tiu terura estaĵo, kun siaj akraj kanaj dentoj kaj forta mordo, ludis similan ekologian rolon kiel modernaj katoj. Ĝi estis kapabla je kaptado kaj vorado de malgrandaj ĝis mezgrandaj predoj, kun indico sugestante ke ĝi povis eĉ maĉi ostojn, simila al la konduto de nuntempaj hienoj.

La ĵus trovita specimeno estas la dua kranio de Pampaphoneus iam trovita en Sudameriko, kaj ĝi estas pli granda ol la unua, ofertante senprecedencan scion pri sia morfologio. Fakte, ekzistas indico por sugesti la ekziston de eĉ pli grandaj individuoj, ĉar fragmento de makzelo apartenanta al eble tria Pampaphoneus individuo ankaŭ estis malkovrita.

Esploristoj taksas, ke la plej grandaj individuoj de Pampaphoneus povus esti mezuri ĝis tri metrojn en longo kaj pezi ĉirkaŭ 400 kg. Tiu prahistoria karnomanĝulo partumis sian vivejon kun aliaj bestoj, kiel ekzemple la malgranda dicinodont Rastodon kaj la giganta amfibio Konzhukovia, disponigante rigardeton en la paleontologian potencialon de la Pampa regiono.

La fosiliaj registroj de Pampaphoneus biccai vastigas nian komprenon pri la diverseco kaj signifo de prahistoria vivo en Sudameriko, ĵetante lumon sur antikvan mondon, kiu ekzistis milionojn da jaroj antaŭ la regado de dinosaŭroj.

