La New Shepard Suborbital Vehicle de Blue Origin Restas Grounded dum Pli ol Jaro

By

La suborbita veturilo New Shepard de Blue Origin nun estis surterigita dum pli ol jaro ekde sia lasta lanĉo en septembro 2022. Dum tiu lanĉo, la reciklebla unuafaza akcelilo de la veturilo spertis problemon kaj kraŝis, dum la kapsulo deplojis sian kriz-eskapsistemon kaj alteriĝis sekure. kun ĉiuj ĝiaj esploraj utilaj ŝarĝoj nerompitaj. Enketo farita fare de Blue Origin rivelis ke la ajuto sur la BE-3PM-motoro de la unua fazo suferspertis termostrukturan fiaskon, kondukante al misparaleligo de puŝo kaj la trofrua fino de la misio.

En marto, Blue Origin sciigis korektiniciatojn kiujn ĝi efektivigis, kiuj inkludis dezajnajn ŝanĝojn al la brulkamero kaj funkciigadparametrojn por trakti ajuto-grandan kaj varm-striajn temperaturproblemojn. La firmao esprimis siajn atendojn de reveni al flugo baldaŭ kaj relanĉi la saman aron de 36 esploraj utilaj ŝarĝoj. Tamen, pasis 5.5 monatoj ekde la ĝisdatigo, kaj New Shepard ankoraŭ devas ekflugi.

Dum Blue Origin ne disponigis signifajn ĝisdatigojn pri la statuso de New Shepard aŭ templinion por ĝia reveno al flugo, ĝia ĉefa konkuranto, Virgin Galactic, sukcese lanĉis kvar pasaĝermisiojn uzante sian VSS Unity kosmoaviadilon dum tiu periodo. Virgin Galactic nun havas ok skipitajn kosmomisiojn, du pli ol Blue Origin. Kvankam ambaŭ kompanioj celas oferti al klientoj mallongdaŭran sperton de senpezeco kaj rigardon de la Tero el la kosmo, VSS Unity restas en orbito dum signife pli longa daŭro de 60 ĝis 90 minutoj, kompare kun la 10 ĝis 12 minutoj de New Shepard.

Blue Origin restas engaĝita solvi la teknikajn problemojn kun New Shepard kaj reveni al flugo kiel eble plej baldaŭ. La pli longa daŭro de la flugoj de Virgin Galactic povas doni al ili konkurencivan avantaĝon en la suborbita kosmoturismomerkato por tiuj serĉantaj pli plilongigitan sperton preter la limoj de la atmosfero de la Tero.

Difinoj:

- Suborbita veturilo: kosmoŝipo dizajnita por atingi spacon sed ne atingi stabilan orbiton ĉirkaŭ la Tero.

- Reuzebla unuafaza akcelilo: La komenca etapo de raketo, kiu provizas la plej grandan parton de la propulso dum lanĉo kaj povas esti reakirita kaj reuzita por postaj misioj.

– Anomalio: Devio de la atendata aŭ normala konduto.

– BE-3PM-motoro: La motoro uzita sur la unua etapo de la New Shepard-veturilo de Blue Origin.

Fontoj: Blue Origin, Virgin Galactic