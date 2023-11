Η Wahoo και η Zwift ανακοινώνουν προσαρμογές Turbo Trainer, δημιουργώντας μοναδική θέση στην αγορά

By

Η Wahoo και η Zwift, δύο κορυφαίες μάρκες στον κλάδο της ποδηλασίας, έχουν κάνει σημαντικές προσαρμογές στη σειρά turbo trainers τους, σηματοδοτώντας μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη σχέση τους. Σε μια συνδεδεμένη κίνηση, η Wahoo ανακοίνωσε μόνιμες μειώσεις τιμών για τους turbo trainers Kickr Core και Kickr Snap, προσφέροντας στους πελάτες πιο προσιτές επιλογές για προπόνηση σε εσωτερικούς χώρους.

Προηγουμένως με τιμή 699 £, το Kickr Core είναι τώρα διαθέσιμο για 449.99 £ ως αυτόνομο προϊόν, που αντιστοιχεί στην τιμή του Zwift's Hub, ενός έξυπνου εκπαιδευτή που βρισκόταν στο επίκεντρο μιας δικαστικής υπόθεσης παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ των δύο εμπορικών σημάτων το 2022. Η Wahoo προσφέρει το Kickr Core σε πακέτο με συνδρομή ενός έτους στο Zwift για 549.99 £, προσφέροντας ένα δελεαστικό πακέτο για όσους θέλουν να βελτιώσουν την εμπειρία προπόνησής τους σε εσωτερικούς χώρους.

Η Zwift, από την άλλη πλευρά, έχει αφαιρέσει το Zwift Hub Classic από το κατάστημά της, αφήνοντας μόνο το έξυπνο εκπαιδευτικό Hub One διαθέσιμο για αγορά. Αυτή η κίνηση, που επιβεβαιώθηκε ως μόνιμη από τη Zwift, επιτρέπει στη μάρκα να εξορθολογίσει τις προσφορές προϊόντων της και να επικεντρωθεί στο Hub One, το οποίο συνοδεύεται από το καινοτόμο κιτ Cog and Click. Το Click είναι ένας ασύρματος μετατροπέας ταχυτήτων με δύο κουμπιά Bluetooth που παρέχει εικονική αλλαγή ταχυτήτων με ρυθμιζόμενη αντίσταση, βελτιώνοντας την εμπειρία ποδηλασίας σε εσωτερικούς χώρους.

Με την κατάργηση του Hub Classic, είναι σαφές ότι τόσο η Wahoo όσο και η Zwift δημιουργούν μοναδικές θέσεις στην αγορά. Το Kickr Core και το Hub One θα συνυπάρχουν στην αγορά, προσφέροντας στους πελάτες ξεχωριστές επιλογές χωρίς άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ των εμπορικών σημάτων.

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία τους, η Zwift θα πουλήσει επίσης το Wahoo Kickr Core στον ιστότοπό της, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητά του σε διάφορες αγορές. Οι πελάτες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και τον Καναδά μπορούν να περιμένουν να βρουν το Kickr Core στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Zwift, με διαθεσιμότητα στην Αυστραλία και την Ιαπωνία σύντομα.

Συμπερασματικά, οι πρόσφατες προσαρμογές στις σειρές turbo trainer της Wahoo και της Zwift δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα δυναμική της αγοράς. Καθώς και οι δύο μάρκες συνεχίζουν να καινοτομούν και να συνεργάζονται, οι ποδηλάτες μπορούν να περιμένουν μια βελτιωμένη εμπειρία ποδηλασίας εσωτερικού χώρου με πιο προσιτές και τεχνολογικά προηγμένες επιλογές για να διαλέξουν.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Τι είναι τα turbo trainers;

Τα turbo trainers είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται από ποδηλάτες για να μετατρέψουν τα κανονικά τους ποδήλατα σε σταθερό εξοπλισμό προπόνησης εσωτερικού χώρου. Αυτοί οι εκπαιδευτές επιτρέπουν στους ποδηλάτες να προσομοιώνουν τις συνθήκες οδήγησης σε εξωτερικούς χώρους και να προπονούνται σε εσωτερικούς χώρους.

2. Τι είναι το Zwift;

Το Zwift είναι μια δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης που συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα και το παιχνίδι για πολλούς παίκτες για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ποδηλασίας σε εσωτερικούς χώρους. Επιτρέπει στους ποδηλάτες να οδηγούν και να συναγωνίζονται με άλλους σε έναν εικονικό κόσμο.

3. Τι είναι το Kickr Core;

Το Kickr Core είναι ένας έξυπνος προπονητής που παράγεται από την Wahoo. Προσφέρει στους ποδηλάτες μια ρεαλιστική και καθηλωτική εμπειρία προπόνησης σε εσωτερικούς χώρους, αναπαράγοντας την αίσθηση της οδήγησης στο δρόμο.

4. Τι είναι το Hub One;

Το Hub One είναι ένας έξυπνος εκπαιδευτής που αναπτύχθηκε από τη Zwift. Αποτελεί μέρος της σειράς καινοτόμων προϊόντων ποδηλασίας εσωτερικού χώρου της Zwift και διαθέτει το κιτ Cog and Click, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία αλλαγής ταχυτήτων κατά τη διάρκεια των βόλτων σε εσωτερικούς χώρους.