Το New York Liberty του WNBA συνεργάζεται με το Xbox για το γήπεδο με θέμα το Starfield

Η New York Liberty, μια επαγγελματική γυναικεία ομάδα μπάσκετ στο WNBA, συνεργάστηκε με το Xbox για να δημιουργήσει ένα μοναδικό γήπεδο με θέμα το Starfield. Σε μια συνεργασία μεταξύ αθλητισμού και παιχνιδιών, η σχεδίαση του γηπέδου διαθέτει τον χαρακτηριστικό χρωματισμό που μοιάζει με ουράνιο τόξο στο κλειδί του Starfield και τα λογότυπα Starfield κοντά στη μέση της γραμμής. Το γήπεδο θα εφαρμοστεί στο Barclays Center for the Liberty's παιχνίδι με τους Los Angeles Sparks και τους Washington Mystics. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Liberty συνεργάζεται με το Xbox για ένα γήπεδο εμπνευσμένο από βιντεοπαιχνίδια, αλλά την πρώτη φορά που βασίζεται ειδικά σε ένα παιχνίδι.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της New York Liberty, Keia Clarke, εξέφρασε ενθουσιασμό για τη συνεργασία, δηλώνοντας: «Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε τη βραβευμένη συνεργασία μας με το Xbox, παρουσιάζοντας άλλο ένα πρώτο στο είδος του δευτεροβάθμιο δικαστήριο και την παγκόσμια κυκλοφορία του Starfield». Ο Clarke τόνισε επίσης την ευκαιρία να προσεγγίσει και να συνεργαστεί με νέους θαυμαστές, δημιουργώντας παράλληλα συνέργεια μεταξύ του WNBA και των κοινοτήτων gaming. Η Bethesda Studios, ο προγραμματιστής πίσω από το Starfield, κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο παιχνίδι στις 6 Σεπτεμβρίου για Xbox Series X/S, PC μέσω Windows, Steam και Game Pass.

Το αφεντικό του Xbox, Phil Spencer, αποκάλυψε ότι το Starfield είχε ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ταυτόχρονους παίκτες την επίσημη ημέρα κυκλοφορίας του. Αυτή η συνεργασία μεταξύ του New York Liberty και του Xbox όχι μόνο παρουσιάζει τη διασταύρωση του αθλητισμού και του παιχνιδιού, αλλά ευθυγραμμίζεται επίσης με ιστορικά ορόσημα και για τις δύο πλευρές. Με την κυκλοφορία του Starfield, που είναι το μεγαλύτερο βιντεοπαιχνίδι της Bethesda Studios εδώ και πάνω από μια δεκαετία, και το New York Liberty να βιώνει την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του franchise, η συνεργασία σηματοδοτεί μια συναρπαστική στιγμή και για τους δύο οργανισμούς.

