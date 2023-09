The Untold Story of America's First Women Astronauts: Breaking Barriers and Reaching New Heights

Στο "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", η Loren Grush εξερευνά το ταξίδι έξι εξαιρετικών γυναικών που έσπασαν τη γυάλινη οροφή στον ανδροκρατούμενο κόσμο της εξερεύνησης του διαστήματος. Ο Grush αμφισβητεί την επικρατούσα αφήγηση της κυριαρχίας των λευκών ανδρών στον διαστημικό αγώνα και υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά αυτών των γυναικών, οι οποίες ήταν μέρος της πρώτης κατηγορίας της NASA για να συμπεριλάβουν γυναίκες.

Ο Grush εστιάζει στις ζωές των Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon και Shannon Lucid. Αυτές οι γυναίκες εντάχθηκαν στο σώμα αστροναυτών της NASA το 1978 και ήταν αποφασισμένες να φτάσουν σε ύψη που προηγουμένως τους ήταν απαγορευμένα.

Το "The Six" παρέχει μια ματιά στα κίνητρα και τους δισταγμούς τους, προσφέροντας πληροφορίες για τις στιγμές που κάθε γυναίκα συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να υποβάλει αίτηση για να γίνει αστροναύτης. Ο Grush περιγράφει τη διαδικασία επιλογής τους ως ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφορετικότητα, αν και η τάξη εξακολουθούσε να αποτελείται κυρίως από λευκούς άνδρες.

Το βιβλίο αντιμετωπίζει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν αυτές οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής προσοχής των μέσων ενημέρωσης, των σοβινιστικών εικασιών για τον ρομαντισμό και το σεξ στο διάστημα και τον αγώνα για εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η Grush δίνει παραδείγματα της ανθεκτικότητας και της αποφασιστικότητάς τους απέναντι στις αντιξοότητες, όπως η μάχη της Ride για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ψυχικής της υγείας εν μέσω ελέγχου των μέσων ενημέρωσης.

Το "The Six" υπογραμμίζει επίσης τους κρίσιμους ρόλους που παίζουν οι πρωταθλητές για τη διαφορετικότητα εντός και εκτός της NASA. Η Ruth Bates Harris, μια υπάλληλος της NASA, επέκρινε τολμηρά τον οργανισμό για την έλλειψη διαφορετικότητας. Το Mercury 13, μια ομάδα γυναικών που υποβλήθηκαν σε αυστηρές δοκιμές στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να αποδείξουν ότι ήταν ικανές να είναι αστροναύτες, λαμβάνει επίσης αναγνώριση.

Το Grush ενσωματώνει τις καθημερινές εμπειρίες των αστροναυτών, αποκαλύπτοντας τις εκπληκτικά εγκόσμιες πτυχές της δουλειάς τους. Δοκίμασαν διαστημικές στολές, έκαναν ελιγμούς με ρομποτικά χέρια και περιηγήθηκαν στην πολυπλοκότητα της συνεργασίας με άνδρες συναδέλφους που εμφάνιζαν ημερολόγια pinup στις πόρτες του γραφείου τους.

Ενώ το βιβλίο δεν στερείται κινδύνου και τραγωδίας, ο Grush τονίζει το θάρρος και την επιμονή που ξεπερνούν το φύλο και τη φυλή. Η καταστροφή του Challenger χρησιμεύει ως υπενθύμιση των κινδύνων που ενυπάρχουν στην εξερεύνηση του διαστήματος και της απόλυτης θυσίας που έκανε ο Resnik.

Με σχολαστική έρευνα και συναρπαστική αφήγηση, το "The Six" διευρύνει την κατανόησή μας για τη διαστημική κούρσα και αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το ποιος μπορεί να ανήκει σε "όλη την οικογένεια της ανθρωπότητας".

Πηγή: Οι New York Times