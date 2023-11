Η Ubisoft θέτει ένα νέο πρότυπο: Το Fast-Forwarding Cutscenes είναι ένα παιχνίδι που αλλάζει

By

Η Ubisoft αποκάλυψε μια συναρπαστική δυνατότητα στο επερχόμενο παιχνίδι σκοποβολής για κινητά, The Division Resurgence. Αν και τα cutscenes με γρήγορη προώθηση δεν είναι μια πρωτοποριακή ιδέα, είναι ένα χαρακτηριστικό που σπάνια παρατηρείται στα παιχνίδια σήμερα. Αυτή η αλλαγή παιχνιδιών έχει αφήσει τους παίκτες να περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του παιχνιδιού το 2024, με την ελπίδα ότι θα γίνει τυπική συμπερίληψη σε όλα τα μελλοντικά βιντεοπαιχνίδια.

Ανακαλύπτοντας την ικανότητα κατά λάθος, οι παίκτες βρέθηκαν να περνούν με ταχύτητα μέσα από μεγάλα cutscenes στο The Division Resurgence με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη. Είτε πρόκειται για έναν χαρακτήρα που περπατά σιωπηλά είτε για υπερβολικούς διαλόγους για μια αποστολή, οι παίκτες μπορούν τώρα να περάσουν από αυτές τις σκηνές, εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας το παιχνίδι πιο ευχάριστο.

Ενώ η παράλειψη των περικοπών είναι μια επιλογή στα περισσότερα παιχνίδια, υπάρχει συχνά η επιθυμία να συλλάβουμε κάθε κομμάτι της ιστορίας και της ανάπτυξης χαρακτήρων. Η δυνατότητα γρήγορης προώθησης στο The Division Resurgence ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη, επιτρέποντας στους παίκτες να επιταχύνουν επιλεκτικά σε μέρη των σκηνών. Αυτό το δευτερεύον αλλά εντυπωσιακό χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο ένα θεϊκό δώρο για τους παίκτες που θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα την ιστορία, αλλά και ιδανικό για όσους παίζουν σε κινητές συσκευές, παρέχοντας την ευελιξία να ολοκληρώσουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή.

Η δέσμευση της Ubisoft για τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών είναι αξιέπαινη. Με την εισαγωγή της επιλογής γρήγορης προώθησης στο The Division Resurgence, έχουν θέσει ένα νέο πρότυπο στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Οι παίκτες είναι πλέον πρόθυμοι να δουν αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόζεται σε μελλοντικά παιχνίδια της Ubisoft, όπως το The Division 3 και το The Division Heartland.

Η προσμονή είναι απτή και οι λάτρεις των παιχνιδιών της Ubisoft δεν μπορούν παρά να λαχταρούν την ευκολία και την απόλαυση που προσφέρει η δυνατότητα γρήγορης προώθησης. Με την Ubisoft να πρωτοστατεί, άλλοι προγραμματιστές παιχνιδιών ενδέχεται να λαμβάνουν υπόψη τους και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν αυτή τη δυνατότητα που αλλάζει το παιχνίδι στις δικές τους δημιουργίες.

FAQ:

Ε: Είναι το The Division Resurgence το πρώτο παιχνίδι που έχει λειτουργία cutscenes με γρήγορη προώθηση;

Α: Όχι, ορισμένα JRPG και άλλα παιχνίδια έχουν συμπεριλάβει παρόμοιες δυνατότητες στο παρελθόν.

Ε: Μπορώ να παραλείψω τελείως τα cutscenes στο The Division Resurgence;

Α: Ναι, όπως τα περισσότερα παιχνίδια, το The Division Resurgence επιτρέπει στους παίκτες να παραλείπουν τελείως τα cutscenes, εάν το επιθυμούν.

Ε: Πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα το The Division Resurgence;

Α: Το παιχνίδι βρίσκεται σε δοκιμαστική έκδοση beta και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024.