Οι παίκτες του Starfield επιδεικνύουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες αναδημιουργώντας διάσημα πρόσωπα

Οι παίκτες του Starfield έχουν αποδείξει ότι είναι ένα ταλαντούχο και δημιουργικό μάτσο, επιδεικνύοντας τις δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας τον ισχυρό δημιουργό χαρακτήρων του παιχνιδιού για να αναδημιουργήσουν μια ποικιλία διάσημων προσώπων. Από εμβληματικούς ηθοποιούς μέχρι αγαπημένους φανταστικούς χαρακτήρες, η κοινότητα μοιράζεται τις εντυπωσιακές δημιουργίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης του Reddit, ο strider390, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του χαρακτήρα του που μοιάζει με τον Willem Dafoe, με τη λεζάντα, «Ξέρεις, είμαι και εγώ κάτι σαν βιομήχανος», σε σχέση με το διάσημο μιμίδιο του Spider-Man. Ένας άλλος παίκτης, ο SoullessVoid, αποφάσισε να αναδημιουργήσει τον θρυλικό Ντέιβιντ Μπάουι ως την προσωπικότητά του Starman. Ο CheesyWales έφτασε μέχρι και τη δημιουργία του Todd Howard, του επικεφαλής ανάπτυξης της Bethesda, του στούντιο πίσω από το Starfield.

Αντλώντας έμπνευση από ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, οι παίκτες έχουν επίσης αναδημιουργήσει χαρακτήρες όπως ο Mike Ehrmantraut από το Breaking Bad and Better Call Saul, ο Tony Soprano από το The Sopranos και ο Shrek και ο Lord Farquaad από το franchise του Shrek. Αυτές οι διασκεδαστικές και συχνά τρομακτικές ερμηνείες δείχνουν την προσοχή του παίκτη στη λεπτομέρεια και τη δημιουργικότητα.

Όχι μόνο οι παίκτες έχουν αναδημιουργήσει διάσημα πρόσωπα, αλλά έχουν επίσης ασχοληθεί με την αναδημιουργία εμβληματικών διαστημικών τεχνών από δημοφιλή franchise όπως το Star Wars και το Star Trek χρησιμοποιώντας τον δημιουργό του πλοίου Starfield. Το παιχνίδι περιλαμβάνει επίσης μερικά ενσωματωμένα Πασχαλινά αυγά, ένα από τα οποία αναφέρεται στο πιο διάσημο απόφθεγμα του Starfield.

Το Starfield έχει ήδη κάνει πάταγο στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών, κατακτώντας τα πρώτα charts πωλήσεων ακόμη και πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Το αφεντικό του Xbox, Phil Spencer, αποκάλυψε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο παίκτες συμμετείχαν ενεργά στο παιχνίδι την ημερομηνία κυκλοφορίας του στις 6 Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι παίκτες συνεχίζουν να εξερευνούν το τεράστιο σύμπαν του Starfield, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες και δημιουργίες. Με τις εκτεταμένες αποστολές ρόλων και το απολαυστικό σύστημα μάχης, το Starfield έχει γοητεύσει τους παίκτες και έχει αποδειχθεί δύσκολο να αντισταθείς.

