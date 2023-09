Τα πακέτα κονσόλας PlayStation 5 λαμβάνουν μείωση τιμής 50 $ στις ΗΠΑ

By

Η Sony ανακοίνωσε μείωση 50$ στην τιμή των πακέτων κονσόλας PlayStation 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πακέτο Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 μειώθηκε από 539.99 $ σε 489.99 $, με αυτήν την προσφορά να είναι διαθέσιμη online στο PlayStation Direct έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, έμποροι λιανικής όπως το Best Buy και η Walmart προσφέρουν επίσης το ίδιο πακέτο για 489 $. Το πακέτο Final Fantasy 16 και το πακέτο Horizon Forbidden West έχουν επίσης λάβει έκπτωση 50 $, διαθέσιμα στα Walmart και Best Buy.

Για όσους ενδιαφέρονται, το GameStop προσφέρει αυτήν τη στιγμή έκπτωση 50 $ σε επιλεγμένα PS5 κατά τις αγορές στο κατάστημα μέχρι τις 9.29.23. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπτώσεις του PS5 στις ΗΠΑ ήταν λιγότερο επιθετικές σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου η Sony έκανε πρόσφατα δύο προσφορές τιμών σε ισάριθμους μήνες. Αυτές οι προσφορές περιλάμβαναν μείωση 75 £ / 100 ευρώ στο κόστος του τυπικού μοντέλου PS5.

Την περασμένη εβδομάδα, η Sony αύξησε τις τιμές των συνδρομών PlayStation Plus έως και 35%. Αυτή η αύξηση τιμής επηρέασε τα προγράμματα συνδρομής 12 μηνών για τις βαθμίδες Essential, Extra και Premium της υπηρεσίας, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 20-40 $ / 10-£20 / 12-32 € ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα συνδρομής.

Να αναφέρουμε ότι ένας αξιόπιστος leaker αποκάλυψε μερικά από τα παιχνίδια που θα προστεθούν στον Κατάλογο παιχνιδιών του PlayStation Plus αυτόν τον μήνα.

– PlayStation 5: Τα πακέτα κονσόλας PlayStation 5 έχουν μειωθεί κατά 50 $ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

– Sony Interactive Entertainment: Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επωνυμία PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: Ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι στο franchise Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Η επερχόμενη δόση της σειράς παιχνιδιών Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Ένα επερχόμενο παιχνίδι ρόλων δράσης που αναπτύχθηκε από την Guerrilla Games.

– PlayStation: Μια πλατφόρμα παιχνιδιών που αναπτύχθηκε από τη Sony.

– PlayStation Plus: Μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε online παιχνίδια για πολλούς παίκτες και δωρεάν.