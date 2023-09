Julia Joung: From Go to Biology

By

Η Julia Joung, μία από τους Innovators Under 2023 του 35 του MIT Technology Review, βίωσε τόσο ανακούφιση όσο και νέο πάθος όταν είδε μια ήττα με τεχνητή νοημοσύνη ενός από τους καλύτερους παίκτες Go στον κόσμο. Έχοντας περάσει τα παιδικά της χρόνια στην Ταϊβάν για να κυριαρχήσει το παιχνίδι, η Joung πάντα θεωρούσε το Go ως ένα άλυτο πρόβλημα. Ωστόσο, ανακάλυψε ότι η βιολογία αποτελούσε ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής της έρευνας σε ένα εργαστήριο νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, η Joung παρατήρησε ασυνήθιστη συμπεριφορά στα εγκεφαλικά κύτταρα που ονομάζονται αστροκύτταρα. Αυτό την κέντρισε το ενδιαφέρον και πυροδότησε τη γοητεία της με τη βιολογία. Συνέχισε το ταξίδι της μπαίνοντας στο εργαστήριο του ειδικού στη γονιδιακή επεξεργασία Feng Zhang στο Ινστιτούτο Broad στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Εκεί, εμβαθύνθηκε στον «έλεγχο σε κλίμακα γονιδιώματος», χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το CRISPR για να τροποποιήσει καθένα από τα 20,000 γονίδια στο ανθρώπινο γονιδίωμα για να κατανοήσει τις επιπτώσεις τους.

Ο στόχος του Joung ήταν να εφαρμόσει γενετικό έλεγχο σε πραγματικά εγκεφαλικά κύτταρα όπως τα αστροκύτταρα, τα οποία είναι δύσκολο να δημιουργηθούν στο εργαστήριο. Διερευνώντας τον αντίκτυπο διαφορετικών μεταγραφικών παραγόντων στα βλαστοκύτταρα, είχε ως στόχο να κατανοήσει πώς καθορίζουν την ταυτότητα των κυττάρων. Η έρευνά της κατέληξε σε έναν «άτλαντα» που δείχνει την επίδραση μεμονωμένων παραγόντων μεταγραφής. Ο απώτερος στόχος είναι να έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας οποιουδήποτε τύπου κυττάρου με ελεγχόμενο τρόπο, ο οποίος θα μπορούσε να έχει εφαρμογές σε δοκιμές φαρμάκων και θεραπευτικές εξελίξεις.

Αν και η κλίμακα του γενετικού ελέγχου είναι εκτεταμένη, απαιτεί συνεργασία και σημαντικούς πόρους, ο Joung παραμένει αφοσιωμένος στην πρόοδο του τομέα. Η τρέχουσα εργασία της στο Ινστιτούτο Whitehead επικεντρώνεται στην κατανόηση της διαδικασίας της πρωτεϊνικής σύνθεσης μέσα στα κύτταρα. Ο Joung καθοδηγείται από το ατελείωτο βάθος των δυνατοτήτων που προσφέρει η βιολογία και συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία για να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα.

Το ταξίδι της Julia Joung από το mastering του Go στην εξερεύνηση των μυστηρίων της βιολογίας αποτελεί παράδειγμα της περιέργειας και της αφοσίωσής της στην υπέρβαση των ορίων. Καθώς βουτάει βαθύτερα στην πολυπλοκότητα της επιστημονικής έρευνας, το έργο της υπόσχεται να αποκαλύψει νέες ιδέες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της ιατρικής και της τεχνολογίας.

