The Legend of Zelda: Ocarina of Time – A Journey Down Memory Lane

Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά το The Legend of Zelda: Ocarina of Time γιορτάζει σήμερα την 25η επέτειό του. Αν αυτό το γεγονός σε κάνει να νιώθεις γέρος, δεν είσαι μόνος. Θυμάμαι ακόμα τον ενθουσιασμό και την προσμονή γύρω από την κυκλοφορία της πρώτης περιπέτειας 3D Zelda της Nintendo το 1998. Ως θαυμαστής του προηγούμενου τμήματος, A Link to the Past, ανυπομονούσα να πάρω στα χέρια μου την Ocarina of Time.

Είχα την τύχη να παίξω και να αναθεωρήσω το παιχνίδι μόλις λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Θυμάμαι έντονα ότι πέρασα αμέτρητες ώρες βυθισμένος στο παιχνίδι, πλοηγώντας στον εκπληκτικό κόσμο του Hyrule και βιώνοντας την επική ιστορία. Η μετάβαση στα τρισδιάστατα γραφικά ήταν απρόσκοπτη και η μηχανική του παιχνιδιού ήταν πρωτοποριακή για την εποχή του.

Για να κάνω ένα ταξίδι στη λωρίδα μνήμης και να συνδυάσω τις αναμνήσεις μου από εκείνες τις πρώτες μέρες, επικοινώνησα με τους πρώην συναδέλφους μου από το IGN64. Μαζί, αναπολήσαμε τον ενθουσιασμό γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού και τις πολλές ώρες που δαπανήθηκαν παίζοντας. Είχαμε ακόμη και το προνόμιο να παίξουμε μια έκδοση προεπισκόπησης σε μια εκδήλωση της Zelda στο Σιάτλ που ονομάζεται Zelda Summit.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που προέκυψε κατά τη συζήτησή μας ήταν η παρουσία αίματος στην πρώιμη έκδοση του παιχνιδιού. Όταν πολεμούσε το Ganon, έβγαζε κόκκινο αίμα όταν τον χτυπούσαν. Ωστόσο, αυτό αργότερα άλλαξε σε πράσινο «ιδρώτας» στις επόμενες εκδόσεις του παιχνιδιού. Ίσως η Nintendo να ανησυχούσε για τη βαθμολογία του παιχνιδιού ή απλώς να ένιωσε ότι δεν ευθυγραμμίζεται με το όραμά της.

Κοιτάζοντας πίσω, η Ocarina of Time κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του gaming. Όχι μόνο ενίσχυσε το franchise The Legend of Zelda ως γνωστό όνομα, αλλά και ώθησε τα όρια του τι ήταν δυνατό στο gaming. Ο συναρπαστικός κόσμος του, οι αξέχαστοι χαρακτήρες και η μαγευτική ιστορία του καθήλωσαν εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο.

Καθώς γιορτάζουμε την 25η επέτειο αυτού του αγαπημένου παιχνιδιού, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο που είχε στη βιομηχανία και τις αναμνήσεις που δημιούργησε για αμέτρητους παίκτες. Χρόνια πολλά, Ocarina of Time!

Συχνές Ερωτήσεις

1. Είναι το Ocarina of Time το καλύτερο παιχνίδι Zelda;

Οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά πολλοί θεωρούν ότι το Ocarina of Time είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια Zelda που έγιναν ποτέ. Το καινοτόμο gameplay, η βαθιά ιστορία και τα εκπληκτικά γραφικά θέτουν ένα νέο πρότυπο για τη σειρά.

2. Μπορώ να παίξω Ocarina of Time σε σύγχρονες κονσόλες;

Ναι, το Ocarina of Time επανακυκλοφόρησε πολλές φορές μετά την αρχική του κυκλοφορία στο Nintendo 64. Είναι πλέον διαθέσιμο στο Nintendo 3DS και μπορεί να παιχτεί στο Nintendo Switch μέσω της υπηρεσίας Nintendo Switch Online.

3. Πώς επηρέασε η Ocarina of Time τα μελλοντικά παιχνίδια Zelda;

Το Ocarina of Time έθεσε τα θεμέλια για τα μελλοντικά παιχνίδια Zelda εισάγοντας διάφορους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά παιχνιδιού που έχουν γίνει βασικά στοιχεία της σειράς. Η έμφαση στην εξερεύνηση, την επίλυση γρίφων και την καθηλωτική αφήγηση επηρέασε τους μετέπειτα τίτλους της Zelda.

4. Γιατί το Ocarina of Time θεωρείται αριστούργημα gaming;

Το Ocarina of Time συχνά επαινείται για το καινοτόμο gameplay, το όμορφο soundtrack και τους αξέχαστους χαρακτήρες του. Μετέφρασε με επιτυχία την αγαπημένη φόρμουλα Zelda στο 3D βασίλειο, δημιουργώντας μια καθηλωτική και αξέχαστη εμπειρία παιχνιδιού.

5. Υπάρχουν σχέδια για συνέχεια του Ocarina of Time;

Αν και δεν υπάρχει άμεση συνέχεια του Ocarina of Time, το παιχνίδι έλαβε έναν πνευματικό διάδοχο με τη μορφή του The Legend of Zelda: Majora's Mask. Το Majora's Mask διατηρεί πολλά από τα στοιχεία του παιχνιδιού και τους μηχανισμούς που εισήχθησαν στο Ocarina of Time, ενώ προσφέρει μια μοναδική και πιο σκοτεινή ιστορία.

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις Συνήθεις Ερωτήσεις βασίζονται σε αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες γνώσεις και ενδέχεται να αλλάξουν.

πηγές: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched