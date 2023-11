Η Sony προσθέτει ένα αμφιλεγόμενο παιχνίδι στον κατάλογο PlayStation Plus

Η Sony έχει πρόσφατα αντιμετωπιστεί επικρίσεις για τους αθώους τίτλους που προστέθηκαν στην υπηρεσία PlayStation Plus τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η εταιρεία φαίνεται να έχει κάνει ένα τολμηρό βήμα συμπεριλαμβάνοντας το πολυσυζητημένο παιχνίδι, The Lord of the Rings: Gollum, στον κατάλογό της για το 2023.

Η απόφαση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στους παίκτες. Ενώ κάποιοι είναι απογοητευμένοι με την προσθήκη, άλλοι βρίσκουν χιούμορ στην αμφιλεγόμενη επιλογή. Το The Lord of the Rings: Gollum κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγους μήνες τον Μάιο, δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους παίκτες με τις ασυνήθιστες αποστολές, τα απίθανα γραφικά και το επαναλαμβανόμενο gameplay του. Δεν αποτελεί έκπληξη, αυτή τη στιγμή κατέχει μια «κυρίως αρνητική» βαθμολογία στο Steam.

Η κριτική γύρω από το παιχνίδι ήταν τόσο αυστηρή που ακόμη και ο προγραμματιστής του, η Daedalic Entertainment, ένιωσε υποχρεωμένος να εκδώσει μια δήλωση ζητώντας συγγνώμη για τις ελλείψεις. Λίγο μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, το στούντιο ανάπτυξης αντιμετώπισε κλείσιμο και αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δημοσίευση.

Με τους διεκδικητές του Παιχνιδιού της Χρονιάς του 2023 να ενισχύουν τη σκηνή του gaming, το The Lord of the Rings: Gollum είναι απίθανο να λάβει επαίνους. Η κακή απόδοση και η αρνητική του υποδοχή το καθιστούν μια ασυνήθιστη προσθήκη στον κατάλογο του PlayStation Plus.

Σε σχετικές ειδήσεις, οι παίκτες μπορούν να ανυπομονούν για ένα επερχόμενο παιχνίδι περιπέτειας που ονομάζεται Lord of the Rings: Tales of the Shire. Συνδυάζοντας στοιχεία από δημοφιλείς τίτλους όπως το Stardew Valley και το αγαπημένο σύμπαν της Μέσης Γης, αυτό το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024. Ας ελπίσουμε ότι θα προσφέρει μια πιο σαγηνευτική και απολαυστική εμπειρία στους θαυμαστές του franchise του Lord of the Rings.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποια είναι η βαθμολογία του The Lord of the Rings: Gollum;

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Gollum έχει επί του παρόντος μια "κυρίως αρνητική" βαθμολογία στο Steam.

2. Υπήρχε κάποια διαμάχη γύρω από την κυκλοφορία του The Lord of the Rings: Gollum;

Ναι, το παιχνίδι δέχτηκε κριτική για τις αποστολές χωρίς φαντασία, το ήπιο περιβάλλον, τα κακά γραφικά και το επαναλαμβανόμενο gameplay. Ο προγραμματιστής, Daedalic Entertainment, ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τις ελλείψεις του παιχνιδιού.

3. Τι μπορούν να περιμένουν οι παίκτες από το Lord of the Rings: Tales of the Shire;

Το Lord of the Rings: Tales of the Shire είναι ένα επερχόμενο παιχνίδι περιπέτειας που συνδυάζει στοιχεία από την κοιλάδα Stardew και το σύμπαν της Μέσης Γης. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2024, προσφέροντας στους θαυμαστές μια μοναδική εμπειρία παιχνιδιού.