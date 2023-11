Βρείτε εκπληκτικές προσφορές στα παιχνίδια Nintendo Switch αυτή τη Μαύρη Παρασκευή

By

Η Black Friday είναι εδώ, και οι παίκτες απολαμβάνουν απίστευτες εκπτώσεις σε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών Nintendo Switch. Είτε ψάχνετε να κακομάθετε τον εαυτό σας είτε ψάχνετε για το τέλειο δώρο διακοπών, τώρα είναι η ώρα να αποκτήσετε τους πιο καυτούς τίτλους σε προσιτές τιμές. Οι γίγαντες λιανικής όπως το Best Buy, το Amazon, το GameStop και άλλα προσφέρουν εντυπωσιακές προσφορές που δεν θα θέλετε να χάσετε.

Best Buy: Ασυναγώνιστες εκπτώσεις στα παιχνίδια Nintendo Switch

Το Best Buy θα κυκλοφορήσει αυτή τη Μαύρη Παρασκευή με μεγάλες εκπτώσεις σε παιχνίδια Nintendo Switch, αξεσουάρ και πολλά άλλα. Από κλασικά έως νέες κυκλοφορίες, υπάρχει κάτι για όλους. Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε τη συλλογή Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga με φανταστική έκπτωση 17%.

Amazon: Unprecedent Prices για Mario + Rabbids: Sparks of Hope και Sonic Superstars

Δεν πρέπει να χάσετε την έκπτωση της Black Friday της Amazon. Προσφέρουν μοναδικές προσφορές σε παιχνίδια Nintendo Switch όπως το Mario + Rabbids: Sparks of Hope με εκπληκτική έκπτωση 75%. Θα βρείτε επίσης μια ωραία έκπτωση στο Sonic Superstars που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

GameStop: Τεράστιες εκπτώσεις και πρόσθετες οικονομίες σε τίτλους Nintendo Switch

Προετοιμαστείτε για απίστευτες οικονομίες στο GameStop αυτή τη Μαύρη Παρασκευή. Με εκπτώσεις έως και 50% σε δεκάδες παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τίτλων Nintendo Switch όπως Pokemon Brilliant Diamond και Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD και Bravely Default II, είναι η τέλεια ευκαιρία να επεκτείνετε τη συλλογή παιχνιδιών σας. Επιπλέον, εάν παραγγείλετε ηλεκτρονικά και επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα, θα λάβετε επιπλέον έκπτωση 5 $ για κάθε παραγγελία. Αυτή είναι μια συμφωνία που μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές!

Nintendo eShop: Ψηφιακές απολαύσεις σε μειωμένες τιμές

Αν προτιμάτε την άνεση των ψηφιακών παιχνιδιών, το Nintendo eShop είναι το ιδανικό μέρος. Με τις αξιοσημείωτες εκπτώσεις της Black Friday σε παιχνίδια πρώτου μέρους της Nintendo, παιχνίδια Capcom, παιχνίδια Warner Bros και πολλά άλλα, θα βρείτε ακαταμάχητες προσφορές που θα σας διασκεδάσουν για ώρες. Αυτές οι εκπτώσεις είναι διαθέσιμες μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Πού να αγοράσετε παιχνίδια Nintendo Switch τη Μαύρη Παρασκευή

Σχεδόν κάθε μεγάλος έμπορος λιανικής συμμετέχει στις εκπτώσεις της Black Friday για παιχνίδια Nintendo Switch. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές εκπτώσεις σε δημοφιλείς τίτλους όπως το Super Mario Odyssey, το Fire Emblem Engage, το The Legend of Zelda: Link's Awakening, το Octopath Traveler II και πολλά άλλα. Είτε επιλέξετε να επισκεφτείτε μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως το Best Buy, το GameStop, το Walmart και το Target, είτε να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο στο Amazon ή στο Nintendo Store, σας περιμένουν καταπληκτικές προσφορές.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Διατίθενται αυτές οι προσφορές στο κατάστημα ή στο διαδίκτυο;

Οι περισσότερες προσφορές είναι διαθέσιμες τόσο στο κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο, δίνοντάς σας την ευελιξία να επιλέξετε τη μέθοδο αγορών που σας ταιριάζει καλύτερα.

2. Πόσο διαρκούν οι προσφορές της Black Friday;

Οι προσφορές της Μαύρης Παρασκευής διαρκούν συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως φροντίστε να ελέγξετε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναφέρονται από κάθε πωλητή λιανικής.

3. Μπορώ να αγοράσω ψηφιακά παιχνίδια από το Nintendo eShop ως δώρα;

Δυστυχώς, το Nintendo eShop δεν προσφέρει επί του παρόντος επιλογές δώρων. Ωστόσο, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις και να αγοράσετε ψηφιακούς κωδικούς παιχνιδιών ως δώρα από άλλους λιανοπωλητές.

4. Αξίζει να αγοράσετε δωροκάρτες Nintendo eShop κατά τη διάρκεια της Black Friday;

Απολύτως! Όχι μόνο μπορείτε να κερδίσετε φανταστικές προσφορές σε παιχνίδια Nintendo eShop, αλλά μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερα αγοράζοντας δωροκάρτες Nintendo eShop με έκπτωση.

Η Black Friday είναι η απόλυτη στιγμή για να πετύχετε απίστευτες προσφορές σε παιχνίδια Nintendo Switch. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία να επεκτείνετε τη βιβλιοθήκη παιχνιδιών σας ή να εκπλήξετε τους αγαπημένους σας με τα τέλεια δώρα. Ενεργήστε γρήγορα, καθώς αυτές οι εκπτώσεις δεν θα διαρκέσουν για πάντα!