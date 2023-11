Νέα λειτουργία παιχνιδιού και ενημερώσεις πρώιμης πρόσβασης που έρχονται στο Against the Storm

Ο Publisher Hooded Horse ανακοίνωσε ότι το δημοφιλές παιχνίδι Against the Storm θα εγκαταλείψει νωρίς την πρόσβαση τον επόμενο μήνα με μια πολυαναμενόμενη ενημέρωση 1.0. Αυτή η ενημέρωση θα εισάγει μια ολοκαίνουργια λειτουργία παιχνιδιού που ονομάζεται Queen's Hand, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προκαλεί έμπειρους παίκτες με μοναδικούς κανόνες και ανταμοιβές.

Το Against the Storm, που περιγράφεται ως «κατασκευαστής πόλεων σκοτεινής φαντασίας», βυθίζει τους παίκτες σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου πρέπει να ξαναχτίσουν τον πολιτισμό μπροστά στις καταστροφικές βροχές. Ως Αντιβασιλέας της Βασίλισσας, οι παίκτες ηγούνται μιας διαφορετικής ομάδας επιζώντων, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων, κάστορων, σαύρων, αλεπούδων και άρπιων. Μαζί, πρέπει να διεκδικήσουν εκ νέου την έρημο και να εξασφαλίσουν ένα μέλλον για την ανθρωπότητα.

Μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της επερχόμενης ενημέρωσης είναι η προσθήκη του Queen's Hand. Αυτή η λειτουργία παιχνιδιού παρουσιάζει στους παίκτες την απόλυτη πρόκληση να ξανασχηματίσουν τη σφραγίδα Adamantine σε έναν μόνο Κύκλο. Ως η πιο δύσκολη πρόκληση στο παιχνίδι, το Queen's Hand θα ωθήσει ακόμα και τους πιο έμπειρους παίκτες στα όριά τους.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρώιμης πρόσβασής του, το Against the Storm έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη, με τακτικές ενημερώσεις περιεχομένου κάθε δύο εβδομάδες. Αυτές οι ενημερώσεις έχουν φέρει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών και δευτερευουσών αλλαγών στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων ειδών όπως οι άνθρωποι του Fox και βελτιώσεων στη μηχανική του τελικού παιχνιδιού. Η Hooded Horse δήλωσε ότι αυτός ο ρυθμός ενημέρωσης θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Με το συναρπαστικό παιχνίδι και τη συναρπαστική αφήγηση, το Against the Storm έχει συγκεντρώσει μια ειδική βάση θαυμαστών. Στο Steam, το παιχνίδι έχει λάβει μια συντριπτικά θετική αξιολόγηση χρηστών 95% από σχεδόν 14,500 κριτικές. Οι παίκτες έχουν επαινέσει τους καθηλωτικούς μηχανικούς του κόσμου και το προκλητικό παιχνίδι του.

Οι fans του Against the Storm μπορούν να ανυπομονούν για την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού στις 8 Δεκεμβρίου. Εκτός από το ότι είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store, το παιχνίδι θα ενταχθεί επίσης στη βιβλιοθήκη PC Game Pass, χάρη σε μια πρόσφατη συνεργασία με τη Microsoft. Αυτή η συνεργασία θα φέρει το παιχνίδι σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό και θα προσφέρει στους συνδρομητές του Game Pass μια νέα και συναρπαστική εμπειρία.

Είτε είστε έμπειρος παίκτης είτε νέος στο είδος, η επερχόμενη ενημέρωση του Against the Storm υπόσχεται να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία παιχνιδιού. Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις ενός κατεστραμμένου κόσμου και να ξαναχτίσετε τον πολιτισμό ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

FAQ

1. Τι είναι το Against the Storm;

Το Against the Storm είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι οικοδόμησης πόλεων φαντασίας όπου οι παίκτες ξαναχτίζουν τον πολιτισμό σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που μαστίζεται από ανελέητες βροχές.

2. Πότε θα αφήσει το Against the Storm πρώιμη πρόσβαση;

Το Against the Storm πρόκειται να εγκαταλείψει την πρόωρη πρόσβαση και να κυκλοφορήσει την ενημερωμένη έκδοση 1.0 στις 8 Δεκεμβρίου.

3. Πώς ονομάζεται η νέα λειτουργία παιχνιδιού;

Η νέα λειτουργία παιχνιδιού ονομάζεται Queen's Hand και είναι ειδικά κατασκευασμένη για να προκαλεί έμπειρους παίκτες με μοναδικούς κανόνες και ανταμοιβές.

4. Σε ποιες πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμο το Against the Storm;

Το Against the Storm θα είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store και θα συμπεριληφθεί επίσης στη βιβλιοθήκη PC Game Pass.

5. Ποιες ενημερώσεις έχουν γίνει κατά την περίοδο πρώιμης πρόσβασης;

Κατά τη διάρκεια της πρώιμης πρόσβασης, το Against the Storm έχει λάβει τακτικές ενημερώσεις περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων ειδών και βελτιώσεων στη μηχανική του τελικού παιχνιδιού.

