Πώς να ολοκληρώσετε τη γραμμή αναζήτησης Night Elf Heritage στο World of Warcraft

Η γραμμή αναζήτησης Night Elf Heritage στο World of Warcraft προσφέρει στους παίκτες την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ειδικό σετ πανοπλιών. Ωστόσο, μια αποστολή συγκεκριμένα, το "Stepping into the Shadows", έχει προκαλέσει σύγχυση και απογοήτευση στους παίκτες. Ακολουθεί ένας οδηγός για το πώς να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την αποστολή και να συνεχίσετε με τη γραμμή αναζήτησης Night Elf Heritage.

Στο "Stepping into the Shadows", οι παίκτες πρέπει να σβήσουν έξι Felflame Braziers και "να ανακαλύψουν τι κρύβεται στα βάθη του Shadow Hold". Ο κύριος στόχος αυτής της αποστολής είναι να συνοδεύσει τον Maiev Shadowsong μέσω του Shadow Hold. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Maiev περπατά με πολύ αργό ρυθμό και οι παίκτες πρέπει να μείνουν δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της αποστολής.

Κατά τη διάρκεια της συνοδείας, οι παίκτες πρέπει να παραμείνουν μέσα στον μπλε θόλο που περιβάλλει τον Maiev. Η έξοδος από τον θόλο θα έχει ως αποτέλεσμα ο Μάιεφ να επιπλήξει τον παίκτη και να σταματήσει για μερικές στιγμές μέχρι να επιστρέψει. Εάν οι παίκτες εγκαταλείψουν τον θόλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την αποστολή και να ξεκινήσουν από την αρχή.

Καθώς οι παίκτες διασχίζουν το Shadow Hold με τον Maiev, πρέπει επίσης να σβήσουν τα πράσινα Felflame Braziers που επισημαίνει στην πορεία. Μόλις σβήσουν έξι μαγκάλια και οι παίκτες φτάσουν στον πάτο του Shadow Hold, θα λάβουν πίστωση για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παίκτες δεν μπορούν να σκοτώσουν τον Orc Warlock που ονομάζεται Cultist Nethus, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του Shadow Hold, πριν συνοδεύσουν τον Maiev μέχρι κάτω. Οι παίκτες πρέπει να μείνουν στο πλευρό του Maiev μέχρι να φτάσουν στο Cultist Nethus.

Εάν οι παίκτες νικήσουν κατά λάθος τον Cultist Nethus πριν ολοκληρώσουν τη συνοδεία, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την αποστολή και να ξεκινήσουν από την αρχή. Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς το "Stepping into the Shadows", η υπόλοιπη αλυσίδα αναζήτησης αποτελείται κυρίως από κινηματογραφικά και εύκολους στόχους.

Η ολοκλήρωση της γραμμής αναζήτησης Night Elf Heritage μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά με αυτόν τον οδηγό, οι παίκτες θα μπορούν να πλοηγηθούν στο "Stepping into the Shadows" και να συνεχίσουν το ταξίδι τους για να κερδίσουν την πανοπλία Night Elf Heritage.

Πηγή: Dot Esports