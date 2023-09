Ο αστροφυσικός Brian May βοηθά στη χαρτογράφηση του αστεροειδή Bennu για την αποστολή OSIRIS-REx της NASA

Ο αστροφυσικός Brian May, γνωστός ως ο βασικός κιθαρίστας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Queen, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αποστολή OSIRIS-REx της NASA. Η May, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην αστροφυσική, έχει συμμετάσχει στη χαρτογράφηση του αστεροειδούς Bennu, από τον οποίο η αποστολή πρόκειται να ανακτήσει δείγμα.

Η συνεργασία του May με τη NASA ξεκίνησε το 2015 όταν εργάστηκε στην αποστολή New Horizons, η οποία έστειλε ένα διαστημόπλοιο να πετάξει δίπλα στον Πλούτωνα. Δημιούργησε την πρώτη υψηλής ποιότητας στερεοφωνική εικόνα του Πλούτωνα, επιδεικνύοντας το ταλέντο του όχι μόνο ως ροκ μουσικός αλλά και ως αστροφυσικός.

Για την αποστολή OSIRIS-REx, η May εργάστηκε μαζί με την επιστήμονα Claudia Manzoni για να δημιουργήσει ρεαλιστικές τρισδιάστατες εικόνες διαστημικών αποστολών. Χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες, η Μέι βοήθησε στη χαρτογράφηση του Bennu και στην εύρεση μιας ασφαλούς ζώνης προσγείωσης για τον ανιχνευτή που θα συλλέξει το δείγμα αστεροειδούς. Η τεχνογνωσία και η καινοτόμος προσέγγισή του εντυπωσίασαν τον διευθυντή αποστολής Dante Lauretta, ο οποίος περιέγραψε τα στερεοφωνικά της May ως ένα «εξαιρετικό εργαλείο» που βοήθησε στην αναζήτηση κατάλληλου σημείου προσγείωσης.

Η αφοσίωση του May στην επιστήμη και την εξερεύνηση του διαστήματος είναι εμφανής στη συμμετοχή του σε έργα της NASA. Το πάθος του για την αστρονομία τον οδήγησε να συνεχίσει το διδακτορικό του στην αστροφυσική και συνεχίζει να συνεισφέρει στον τομέα, ενώ παράλληλα έχει διαρκή συνεισφορά στον κόσμο της μουσικής ως τραγουδοποιός για τους Queen.

Η προσγείωση της δειγματοληπτικής κάψουλας OSIRIS-REx στην έρημο της Γιούτα στις 24 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή της NASA να φέρει ένα δείγμα αστεροειδούς πίσω στη Γη. Οι συνεισφορές του Brian May στην αποστολή αναδεικνύουν τη μοναδική διασταύρωση μουσικής και επιστήμης, αναδεικνύοντας τα ταλέντα και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των ατόμων στις επιδιώξεις τους πέρα ​​από τα κύρια πεδία εξειδίκευσής τους.

