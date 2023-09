Μετατροπή του ζεστού αέρα σε πόσιμο νερό: Μια νέα ανακάλυψη στη συγκομιδή νερού

By

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια δημιουργίας μιας λύσης για τη λειψυδρία. Στην τελευταία τους έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ανέπτυξαν μια μοριακά κατασκευασμένη υδρογέλη ικανή να εξάγει καθαρό πόσιμο νερό από ζεστό αέρα χρησιμοποιώντας μόνο ηλιακή ενέργεια.

Η υδρογέλη επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική εξαγωγή του νερού από την ατμόσφαιρα, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και 104 βαθμούς Φαρενάιτ, καθιστώντας το κατάλληλο για περιοχές με υπερβολική θερμότητα και περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Με αυτήν την τεχνολογία, τα άτομα θα μπορούν να ανακτούν νερό απλά τοποθετώντας μια συσκευή σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας.

Η υδρογέλη μπορεί να παράγει μεταξύ 3.5 και 7 κιλά νερού ανά κιλό υλικού γέλης, ανάλογα με τα επίπεδα υγρασίας. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή την έρευνα είναι η προσαρμοστικότητα της υδρογέλης σε μικρογέλες, η οποία ενισχύει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δέσμευσης και απελευθέρωσης νερού. Μετατρέποντας την υδρογέλη σε σωματίδια μικρού μεγέθους, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ροφητικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή νερού μέσω πολλαπλών ημερήσιων κύκλων.

Η κλιμάκωση της τεχνολογίας είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Οι ερευνητές σκοπεύουν να μετατρέψουν τα ευρήματά τους σε μια χαμηλού κόστους, φορητή λύση για τη δημιουργία καθαρού πόσιμου νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή για πληθυσμούς που δεν έχουν βασική πρόσβαση σε καθαρό νερό, όπως στην Αιθιοπία, όπου σχεδόν το 60% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση.

Τα μελλοντικά σχέδια για την τεχνολογία περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της μηχανικής των μικροτζελών για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης. Οι ερευνητές διερευνούν επίσης τη χρήση οργανικών υλικών για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την κλιμάκωση της παραγωγής ροφητών και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του προϊόντος. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία φορητών εκδόσεων της συσκευής για διάφορα σενάρια εφαρμογών.

Αυτή η σημαντική ανακάλυψη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα φάρο ελπίδας για τις περιοχές που πλήττονται από τη λειψυδρία. Η ικανότητα να μετατρέπουμε τον ζεστό αέρα σε πόσιμο νερό χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια βιώσιμη λύση που μπορεί να ανακουφίσει τα προβλήματα έλλειψης νερού παγκοσμίως.

Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών