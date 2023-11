The Excitement Begins: Οι εκπτώσεις της Black Friday στο Steam είναι εδώ!

Οι πολυαναμενόμενες εκπτώσεις του Steam Black Friday ξεκίνησαν επίσημα, προσφέροντας στους παίκτες μια εβδομαδιαία υπερβολή από εκπληκτικές προσφορές σε μια μεγάλη γκάμα δημοφιλών τίτλων. Ξεκινώντας στις 6 μ.μ. GMT / 8 μ.μ. CEST / 10 π.μ. PT / 1 μ.μ. ET, η πώληση υπόσχεται να είναι μια απόλαυση για τους λάτρεις του gaming σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πολυαναμενόμενη εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, παρέχοντας άφθονο χρόνο στους παίκτες για να επιδοθούν στο αγαπημένο τους χόμπι κατά την ερχόμενη εορταστική περίοδο.

Ενώ η πλήρης λίστα των παιχνιδιών με έκπτωση θα αποκαλυφθεί μόνο όταν ξεκινήσει η πώληση, το Steam μας έδωσε μια δελεαστική εικόνα του τι να περιμένουμε μέσα από ένα συναρπαστικό τρέιλερ που παρουσιάζει μια επιλογή από παιχνίδια που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Η σύνθεση είναι ένας εντυπωσιακός συνδυασμός αγαπημένων κλασικών και πρόσφατων blockbusters. Παλαιότερα πετράδια όπως το Terraria και το Hunt: Showdown θα μοιραστούν τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με νεότερες εκδόσεις όπως το The Last Of Us: Part 1, το Marvel's Spider-Man: Miles Morales και το Starfield, υποσχόμενοι μια ποικιλία επιλογών για κάθε γούστο gaming.

Με την πρόσφατη κυκλοφορία του ιδιαίτερα περιζήτητου Steam Deck OLED, το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των λάτρεις των φορητών παιχνιδιών, πολλοί κοιτάζουν με ανυπομονησία την πώληση για πιθανές εκπτώσεις σε παιχνίδια συμβατά με τη δημοφιλή συσκευή. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη σχετικά με πιθανές εκπτώσεις στην ίδια τη συσκευή, καθώς οι παίκτες ανυπομονούν να βελτιώσουν την εμπειρία τους στο παιχνίδι με αυτό το υπερσύγχρονο σύστημα χειρός.

Η συμπερίληψη νεότερων τίτλων, όπως το Like A Dragon: The Man Who Erased His Name και το Call Of Duty: Modern Warfare 3, στην πώληση παραμένει αβέβαιη. Οι προηγούμενες πωλήσεις έδειξαν μικτά αποτελέσματα για πρόσφατες εκδόσεις, με ορισμένες να αποκλείονται εξ ολοκλήρου ή να λαμβάνουν ελάχιστες εκπτώσεις σε σύγκριση με άλλους τίτλους. Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι μεγάλες καθώς οι παίκτες περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση της διαθεσιμότητας και των πιθανών εκπτώσεων αυτών των πολυπόθητων παιχνιδιών.

Καθώς η κοινότητα των παιχνιδιών γιορτάζει την άφιξη των εκπτώσεων του Steam Black Friday, ο ενθουσιασμός γεμίζει τον αέρα. Με ελκυστικές προσφορές, εκπτώσεις και μια φανταστική σειρά παιχνιδιών, αυτή η εκδήλωση επιτρέπει στους παίκτες να επεκτείνουν τις βιβλιοθήκες τους και να εξερευνήσουν νέες περιπέτειες χωρίς να σπάσουν τα χρήματα. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε τους αγαπημένους σας τίτλους και να ξεκινήσετε συναρπαστικά ψηφιακά ταξίδια που θα σας διασκεδάσουν καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και όχι μόνο!

