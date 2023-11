Το Destiny 2 Welcomes the White Wolf: A New Wave of Collaboration

Παίκτες Destiny 2, χαίρεστε! Η Bungie μόλις ανακοίνωσε μια συναρπαστική συνεργασία με το διάσημο RPG της CD Projekt Red, το The Witcher 3. Προσφέροντας μια μοναδική ανατροπή στους παίκτες, παρουσιάζονται τρία νέα σετ πανοπλιών, που σας επιτρέπουν να ενσαρκώσετε τον εμβληματικό Geralt of Rivia. Ωστόσο, υπάρχει μια ατάκα: αυτά τα νέα skins έρχονται σε μια εποχή που το Destiny 2 βιώνει το χαμηλότερο σημείο του εδώ και χρόνια.

Σε ένα δελτίο τύπου, η Bungie αποκάλυψε την άφιξη αυτής της συνεργασίας εντός του παιχνιδιού, που συμπίπτει με την Season of the Wish στις 28 Νοεμβρίου. «Οι φύλακες μπορούν να μεταμορφωθούν σε τερατοφόρους με νέα καλλυντικά εμπνευσμένα από τον Geralt of Rivia», ανακοίνωσε η Bungie. Εκτός από τα στολίδια πανοπλίας, οι παίκτες μπορούν επίσης να περιμένουν ένα κέλυφος Ghost, ένα πλοίο, ένα Sparrow, ένα emote και έναν τελειωτή για να ολοκληρώσουν την εμπειρία crossover.

Ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες τιμολόγησης των σετ πανοπλιών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, οι προηγούμενες συνεργασίες, όπως το Assassin's Creed, είχαν συνήθως τιμή 20 $ ανά σετ. Εάν το ίδιο ισχύει και εδώ, οι παίκτες μπορούν να προβλέψουν ότι θα ξοδέψουν $60 για να αποκτήσουν και τα τρία σετ, χωρίς καν να λάβουν υπόψη το κόστος του κελύφους Ghost και άλλων αντικειμένων. Σημειωτέον, τα προηγούμενα σύνολα crossover δεν ήταν διαθέσιμα για αγορά χρησιμοποιώντας το νόμισμα εντός του παιχνιδιού, πράγμα που σημαίνει ότι τα πραγματικά χρήματα είναι ο μόνος τρόπος για να τα αποκτήσετε.

Για τους λάτρεις του franchise The Witcher, αυτά τα νέα skins είναι αναμφίβολα δελεαστικά. Ωστόσο, η παρουσίασή τους δεν θα μπορούσε να γίνει σε μια πιο δύσκολη στιγμή για το Destiny 2. Το παιχνίδι αντιμετώπισε μια ταραχώδη χρονιά, με αποκορύφωμα την απόφαση της Bungie να απολύσει 100 υπαλλήλους, υπολείποντας τις προβλέψεις εσόδων κατά 45% και καθυστερώντας το The Final Shape επέκταση κατά τρεις μήνες. Με τους αριθμούς παικτών στο χαμηλό όλων των εποχών στο Steam, οι υπάρχουσες απογοητεύσεις στην κοινότητα έχουν κλιμακωθεί.

Καθώς κοιτάμε μπροστά στην Season of the Wish, η οποία υπόσχεται να ξετυλίξει ένα μυστήριο του Destiny 2 που χρονολογείται πριν από πέντε χρόνια, επικρατούν αβεβαιότητες για το μέλλον του παιχνιδιού. Το θέμα των ακριβών σετ πανοπλιών εξακολουθεί να είναι ένα οδυνηρό σημείο για την κοινότητα. Για να μετριάσει κάποια από τη δυσαρέσκεια, το Destiny 2 πρόσφερε ένα από τα νέα του σετ πανοπλιών δωρεάν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, όπως τονίζει ο συγγραφέας του Forbes, Paul Tassi, το να πείσεις τους παίκτες να επενδύσουν σε μια άλλη συνεργασία τόσο σύντομα μετά τις απολύσεις προσωπικού θα είναι αναμφίβολα μια πρόκληση, ανεξάρτητα από την οπτική έλξη των νέων σετ.

FAQ:

1. Πόσο θα κοστίζουν τα νέα σετ πανοπλιών εμπνευσμένα από το Witcher;

Οι ακριβείς λεπτομέρειες τιμολόγησης δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά με βάση τις προηγούμενες συνεργασίες, οι παίκτες μπορούν να αναμένουν ότι τα σετ θα κοστίζουν περίπου 20 $ το καθένα.

2. Μπορούν να αποκτηθούν τα σετ πανοπλίας χρησιμοποιώντας νόμισμα εντός του παιχνιδιού;

Όχι, παραδοσιακά τα σετ crossover ήταν διαθέσιμα για αγορά μόνο με πραγματικά χρήματα, όχι με νόμισμα εντός του παιχνιδιού.

3. Γιατί το Destiny 2 αντιμετωπίζει προκλήσεις;

Το Destiny 2 γνώρισε μια ταραχώδη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων, προβλέψεων για χαμένα έσοδα και καθυστερήσεων στις επεκτάσεις.

4. Ποιες προσπάθειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας των παικτών;

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει λίγο τον θυμό, το Destiny 2 πρόσφερε ένα από τα νέα του σετ πανοπλιών δωρεάν τον Σεπτέμβριο.