Έχει το iPhone λειτουργία για παιδιά;

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε smartphone και tablet. Με τις διαισθητικές διεπαφές και τα τεράστια καταστήματα εφαρμογών τους, αυτές οι συσκευές έχουν γίνει μια κοινή πηγή ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά. Ωστόσο, οι γονείς συχνά ανησυχούν για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την απεριόριστη πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η «παιδική λειτουργία» – μια λειτουργία που στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελεγχόμενου περιβάλλοντος για χρήση smartphone ή tablet από τα παιδιά.

Τι είναι το παιδικό mode;

Η λειτουργία Kid, γνωστή και ως γονικός έλεγχος ή κλείδωμα παιδιών, είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους γονείς να περιορίζουν και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του παιδιού τους σε μια συσκευή. Συνήθως περιλαμβάνει λειτουργίες όπως φίλτρα περιεχομένου κατάλληλων για την ηλικία, χρονικά όρια και περιορισμούς πρόσβασης σε ορισμένες εφαρμογές ή ιστότοπους. Η λειτουργία Kid στοχεύει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στο να επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνούν και να μαθαίνουν ανεξάρτητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ευημερία τους στον ψηφιακό κόσμο.

Ναι, το iPhone διαθέτει λειτουργία για παιδιά, αν και δεν ονομάζεται ρητά "παιδική λειτουργία". Αντίθετα, η Apple προσφέρει μια δυνατότητα που ονομάζεται "Screen Time" που εξυπηρετεί παρόμοιο σκοπό. Ο Χρόνος οθόνης επιτρέπει στους γονείς να ορίζουν όρια στη χρήση της εφαρμογής, να φιλτράρουν το περιεχόμενο και να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για τη διαχείριση της χρήσης της συσκευής ενός παιδιού και τη διασφάλιση μιας ασφαλούς ψηφιακής εμπειρίας.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Screen Time στο iPhone;

Για να ενεργοποιήσετε το Screen Time σε ένα iPhone, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Χρόνος στην οθόνη».

3. Πατήστε «Ενεργοποίηση χρόνου οθόνης».

4. Επιλέξτε "This is My Child's iPhone" ή "This is My iPhone".

5. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που μόνο εσείς γνωρίζετε.

6. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Είναι διαθέσιμος ο χρόνος οθόνης σε όλα τα iPhone;

Ο χρόνος οθόνης είναι διαθέσιμος σε iPhone με iOS 12 ή μεταγενέστερη έκδοση. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δυνατότητες και ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση iOS.

Συμπέρασμα

Με την αυξανόμενη επικράτηση των smartphone και των tablet στη ζωή των παιδιών, είναι σημαντικό για τους γονείς να διαθέτουν εργαλεία για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Ενώ το iPhone δεν διαθέτει αποκλειστική «λειτουργία για παιδιά», η λειτουργία Screen Time προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων γονικού ελέγχου. Ενεργοποιώντας το Screen Time και προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις, οι γονείς μπορούν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο να επιτρέψουν στα παιδιά τους να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο και να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους.