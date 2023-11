Τα νέα Game Studios λάμπουν στα TIGA Awards 2023

Ο εμπορικός οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου TIGA πραγματοποίησε πρόσφατα την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων του, τιμώντας τα εξαιρετικά επιτεύγματα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Τα φετινά βραβεία ανέδειξαν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των αναδυόμενων στούντιο παιχνιδιών, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του gaming.

Νικητές από την τελετή αναδείχθηκαν τα Dlala Studios, τα οποία διεκδίκησαν το διάσημο βραβείο Game of the Year για τη συναρπαστική δημιουργία τους, το Disney Illusion Island. Αυτό το μαγευτικό παιχνίδι όχι μόνο εξασφάλισε την κορυφαία διάκριση αλλά και τον τίτλο του Καλύτερου Κοινωνικού Παιχνιδιού, μαγεύοντας τους παίκτες με το καθηλωτικό παιχνίδι και τη μαγευτική ιστορία του.

Η Ustwo Games αναδείχθηκε άλλος ένας αξιοσημείωτος νικητής, κερδίζοντας αναγνώριση σε δύο κατηγορίες. Με το συγκλονιστικό παιχνίδι τους, Desta: The Memories Between, η Ustwo Games όχι μόνο κέρδισε το Βραβείο Διαφορετικότητας αλλά έλαβε και το βραβείο Creativity in Games. Το Desta: The Memories Between εμβαθύνει σε νέες διαστάσεις αφήγησης, προσφέροντας στους παίκτες μια φρέσκια και καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού.

Το Sumo Digital, ένα εξέχον στούντιο γνωστό για την εξαιρετική του δεξιοτεχνία, εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερου Μεγάλου Στούντιο, απόδειξη της αφοσίωσης και του ταλέντου τους. Επιπλέον, διεκδίκησαν επίσης την τιμή να είναι ο πρώτος αποδέκτης της νέας κατηγορίας Best Talent Development Initiative. Η δέσμευση της Sumo Digital για την καλλιέργεια ταλέντων και την προώθηση της ανάπτυξης εντός του κλάδου έχει κερδίσει άξια αναγνώριση.

Τα Βραβεία TIGA 2023 εισήγαγαν δύο νέες κατηγορίες για να γιορτάσουν την αριστεία σε διαφορετικούς τομείς. Η Playground Games κέρδισε το βραβείο Commitment to Workplace Wellbeing Award, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στην προώθηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Εν τω μεταξύ, τα Rocksteady Studios τιμήθηκαν με το βραβείο Commitment to ESG για τις βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές τους.

Η αναγνώριση επεκτάθηκε πέρα ​​από τα στούντιο σε αξιόλογα άτομα που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Playground Games, Geraldine Cross, έλαβε το Εξαιρετικό Ατομικό Βραβείο, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ηγεσία και τη συμβολή της στην επιτυχία της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Flix Interactive, John Tearle, απονεμήθηκε το Βραβείο Εξαίρετης Ηγεσίας, αναγνωρίζοντας την οραματική του προσέγγιση στην ανάπτυξη παιχνιδιών.

Η τελετή των βραβείων TIGA 2023 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με περισσότερους από 350 παρευρισκόμενους να συγκεντρώθηκαν στο διάσημο Troxy London. Οι φετινοί νικητές αντιπροσωπεύουν ένα νέο κύμα ταλέντων και καινοτομίας στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, ξεπερνώντας τα όρια και σαγηνεύοντας τους παίκτες σε όλο τον κόσμο.

