By

Ο εκδότης Aniplex ανακοίνωσε ένα νέο παιχνίδι σε στυλ επιτραπέζιου παιχνιδιού με τίτλο Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! για το Nintendo Switch. Πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2024, αυτό το παιχνίδι βασίζεται στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά anime και manga Demon Slayer. Ωστόσο, προς το παρόν, θα είναι διαθέσιμο μόνο στην Ιαπωνία.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ακολουθεί την πρώτη προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιού του franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, που κυκλοφόρησε το 2021 και ήρθε στο Nintendo Switch το 2022. Ενώ λεπτομέρειες για το Mezase! Saikyou Taishi! επί του παρόντος είναι περιορισμένες, το τρέιλερ της ανακοίνωσης και ο επίσημος ιστότοπος του Demon Slayer προσφέρουν εικόνες για το τι μπορούν να περιμένουν οι παίκτες.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη προσαρμογή του παιχνιδιού μάχης, το Mezase! Saikyou Taishi! φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο σε μια εμπειρία που μοιάζει με επιτραπέζιο παιχνίδι, αντλώντας ενδεχομένως έμπνευση από τη δημοφιλή σειρά Mario Party. Παρόλο που δεν έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένοι μηχανισμοί παιχνιδιού, οι οπαδοί του Demon Slayer μπορούν να περιμένουν μια καθηλωτική και συναρπαστική εμπειρία παρόμοια με το παιχνίδι μάχης με καλές αποδοχές.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί μια έκδοση γουέστερν, υπάρχει ελπίδα ότι οι θαυμαστές εκτός Ιαπωνίας θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν το Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Οι λάτρεις του Demon Slayer μπορούν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό και την προσμονή τους για το παιχνίδι στα σχόλια.

Πηγές:

– [Τίτλος πηγής]

– [Τίτλος πηγής]