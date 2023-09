Το κιβώτιο ταχυτήτων, η σειρά Company Behind Borderlands, φέρεται να είναι προς πώληση

By

Σύμφωνα με αναφορές, η Gearbox, η αμερικανική εταιρεία παιχνιδιών που είναι γνωστή για την ανάπτυξη της σειράς Borderlands, είναι προς πώληση αυτή τη στιγμή. Η μητρική εταιρεία του Gearbox, Embracer, εξετάζει διάφορες επιλογές, με μία από αυτές την πώληση του στούντιο. Αρκετοί τρίτοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας. Ωστόσο, ούτε το Embracer ούτε το Gearbox έχουν κάνει επίσημα σχόλια σχετικά με το θέμα.

Αυτή η είδηση ​​έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Embracer, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία μεγάλης αναδιάρθρωσης. Ως μέρος αυτής της αναδιάρθρωσης, το Volition, το στούντιο που είναι υπεύθυνο για τη δημοφιλή σειρά Saints Row, έχει ήδη κλείσει. Νωρίτερα φέτος, η Embracer ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κλείσει τα στούντιο και να ακυρώσει παιχνίδια μετά την κατάρρευση μιας συμφωνίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Savvy Games Group που χρηματοδοτείται από τη Σαουδική κυβέρνηση.

Η Embracer Group, η μητρική εταιρεία, βρίσκεται σε ένα ξεφάντωμα εξαγορών τα τελευταία χρόνια, αποκτώντας πολλά εξέχοντα στούντιο, συμπεριλαμβανομένης της Crystal Dynamics, της εταιρείας ανάπτυξης του Tomb Raider. Η εξαγορά του Gearbox ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, αποτιμώντας την εταιρεία σε έως και 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Gearbox κυκλοφόρησε πρόσφατα τα spin-off του Borderlands, τα Tiny Tina's Wonderlands και New Tales from the Borderlands. Έχουν επίσης δημοσιεύσει το επιτυχημένο looter shooter Remnant 2 φέτος. Επιπλέον, πρόκειται να δημοσιεύσουν το Homeworld 3, ένα παιχνίδι στρατηγικής επιστημονικής φαντασίας σε πραγματικό χρόνο που αναπτύχθηκε από την Blackbird Interactive, κάποια στιγμή μέσα στο 2024.

Η εταιρεία επεκτείνει επίσης την παρουσία της πέρα ​​από τον κόσμο του gaming, καθώς μια ταινία Borderlands σε σκηνοθεσία Eli Roth έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2024. Αυτό δείχνει ότι παρά τις τρέχουσες αβεβαιότητες γύρω από το μέλλον της εταιρείας, το Gearbox παραμένει προσηλωμένο στο franchise του και εργάζεται ενεργά σε νέα έργα.

