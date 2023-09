Apple Arcade: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τα διαθέσιμα παιχνίδια και τις τελευταίες εκδόσεις

By

Το Apple Arcade, η συνδρομητική υπηρεσία τυχερών παιχνιδιών της Apple, μεγάλωσε γρήγορα τη βιβλιοθήκη παιχνιδιών της από την κυκλοφορία της. Με σχεδόν 100 τίτλους αρχικά και τώρα περισσότερα από 200 διαθέσιμα παιχνίδια, το Apple Arcade προσφέρει μια ποικιλία παιχνιδιών για iPhone, iPad, iPod touch, Mac και Apple TV.

Για να εξερευνήσουν και να κατεβάσουν τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στην καρτέλα Arcade στο App Store, να πραγματοποιήσουν κύλιση προς τα κάτω προς τα κάτω και να επιλέξουν "Εμφάνιση όλων των παιχνιδιών". Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται συνήθως στο επάνω μέρος της σελίδας.

Η τελευταία κυκλοφορία στο Apple Arcade είναι το My Talking Angela 2+, ένα δημοφιλές εικονικό παιχνίδι για κατοικίδια από τους δημιουργούς του franchise My Talking Tom. Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες βοηθούν την Angela, μια μοντέρνα γάτα, να παραμείνει απασχολημένη στο σπίτι της στη μεγάλη πόλη με δραστηριότητες όπως χορό, ψήσιμο και πολεμικές τέχνες.

Μια άλλη πρόσφατη προσθήκη είναι το Samba de Amigo: Party-To-Go, ένα παιχνίδι ρυθμού που κυκλοφόρησε αρχικά σε arcades το 1999. Οι παίκτες μπορούν να το κουνήσουν με τις μαράκες τους και να αγγίξουν 40 επιτυχημένα τραγούδια από διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένων κομματιών από καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga και ΨΥ.

πεπεραστικότητα. είναι ένα χειροποίητο παιχνίδι ταιριάσματος με περιορισμένες κινήσεις που προκαλεί τους παίκτες να σκεφτούν στρατηγικά και να κάνουν έξυπνους αγώνες. Ανεβείτε στους βαθμολογικούς πίνακες, ξεκλειδώστε ειδικά πλακίδια και τροφοδοτικά και εξερευνήστε διαφορετικά θέματα στην Κλασική λειτουργία ή χαθείτε στη μουσική με τη λειτουργία Tempo Mode.

Το Kingdoms: Merge & Build προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό merge-2 gameplay και μηχανικών δημιουργίας βασιλείου. Οι παίκτες πρέπει να βοηθήσουν τον Πρίγκιπα Εδουάρδο και τους φίλους του να αποκαταστήσουν ένα βασίλειο που έχει καταστραφεί από μια μυστηριώδη μαγική δύναμη. Ξεκινήστε μια μαγική περιπέτεια γεμάτη αποστολές και ξετυλίξτε το μυστήριο πίσω από την πτώση του βασιλείου.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα στο Apple Arcade. Άλλοι τίτλοι περιλαμβάνουν Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon και Bold Moves+.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Apple Arcade είναι συμβατό με ασύρματα χειριστήρια PS5 και Xbox, επιτρέποντας στους παίκτες να απολαμβάνουν αυτά τα παιχνίδια με το χειριστήριο που προτιμούν.

Το Apple Arcade συνεχίζει να προσθέτει νέα παιχνίδια τακτικά, με ενημερώσεις και εκδόσεις προγραμματισμένες για τους επόμενους μήνες. Μόνο τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δούμε 40+ ενημερώσεις παιχνιδιών και τρεις νέες εκδόσεις.

Απολαύστε τη μεγάλη γκάμα παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα στο Apple Arcade και βουτήξτε στον συναρπαστικό κόσμο του παιχνιδιού σε συσκευές Apple.

Πηγές:

– Παιχνίδια Apple Arcade: Apple App Store