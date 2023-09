Το World of Warcraft αποκαλύπτει τους Guardians of the Dream Patch

By

Το World of Warcraft ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο επερχόμενο patch του, Guardians of the Dream, το οποίο θα εισάγει νέο συναρπαστικό περιεχόμενο για τους παίκτες. Αυτό το σημαντικό patch θα περιλαμβάνει μια νέα ζώνη, μια προκλητική επιδρομή και μια νέα πισίνα Mythic+ Dungeons.

Το αποκορύφωμα του Guardians of the Dream είναι η νέα ζώνη, η οποία οδηγεί τους παίκτες βαθιά στο μυστικιστικό βασίλειο που είναι γνωστό ως Emerald Dream. Αυτή η πνευματική διάσταση αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της παράδοσης του Warcraft και οι παίκτες θα συναντήσουν άγριες δυνάμεις των Πριμαλιστών με επικεφαλής τον τρομερό Fyrakk, την ενσάρκωση της φωτιάς. Η εξόρμηση σε αυτό το πρωτόγνωρο βασίλειο θα δοκιμάσει την ικανότητα και τη γενναιότητα των τυχοδιώκτες.

Το έμπλαστρο εισάγει επίσης την επιδρομή Amirdrassil, μια συναρπαστική συνάντηση με τους Druids of the Flame. Αυτή η επιδρομή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία καθώς οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να καβαλήσουν δράκους καθώς κυνηγούν τους δρυΐδες που φέρουν φλόγα που προκαλούν τον όλεθρο στο Emerald Dream. Ωστόσο, οι προγραμματιστές είναι προσεκτικοί σχετικά με τους μηχανισμούς και σχεδιάζουν να δοκιμάσουν εκτενώς τη συνάντηση πριν την κυκλοφορήσουν στο ζωντανό παιχνίδι.

Επιπλέον, το patch περιλαμβάνει μια ενημερωμένη πισίνα Mythic+ Dungeon για τη σεζόν 3. Οι παίκτες μπορούν να περιμένουν μπουντρούμια με θέμα το Emerald Dream από προηγούμενες επεκτάσεις, όπως το Darkheart Thicket και το The Everbloom. Επιπλέον, το Dawn of the Infinites megadungeon έχει χωριστεί σε δύο φτερά, προσφέροντας πιο απαιτητικό περιεχόμενο για τους παίκτες.

Για τους περιστασιακούς παίκτες, θα υπάρχουν πολλές υπαίθριες δραστηριότητες για να απολαύσουν. Το patch εισάγει έναν κύκλο τριών δημόσιων εκδηλώσεων: το Superbloom, εμπνευσμένο από τους χάρτες ωφέλιμου φορτίου του Overwatch, ένα αγροτικό γεγονός όπου οι παίκτες μπορούν να συλλέγουν νομίσματα και ανταμοιβές και το Emerald Bounty, όπου οι παίκτες φυτεύουν σπόρους και τους παρακολουθούν να μεγαλώνουν σε δέντρα, παρέχοντας μοναδικές ανταμοιβές.

Οι παίκτες μπορούν να δοκιμάσουν τη νέα ενημέρωση κώδικα στο PTR (δημόσια δοκιμαστική σφαίρα) αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Με το συναρπαστικό νέο περιεχόμενο, το Guardians of the Dream υπόσχεται να προσφέρει στους παίκτες του World of Warcraft μια συναρπαστική και καθηλωτική εμπειρία στο Emerald Dream.

Πηγές:

– Επίσημος λογαριασμός Twitter στο World of Warcraft: @Warcraft