An Evening at Rossi's: A Taste of Italy στο Seasons Restaurant

Το πολυτελές εστιατόριο Seasons στο ξενοδοχείο InterContinental στο Ballsbridge, Dublin 4 προσφέρει μια ξεχωριστή ιταλική γευστική εμπειρία αυτόν τον μήνα. Ο επικεφαλής σεφ Alberto Rossi, με καταγωγή από την Ιταλία, φέρνει την τεχνογνωσία και την αγάπη του για την ιταλική κουζίνα στο μενού. Τα μέλη του The Irish Times Food & Drink Club έχουν την αποκλειστική ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση που ονομάζεται "An Evening at Rossi's" στις 21 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας πέντε πιάτων εμπνευσμένο από τοπικά ιταλικά πιάτα. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια επιλογή από αντιπαστικά που σερβίρονται σε οικογενειακό στιλ, ακολουθούμενα από primi, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο, με επιλογές σε κάθε πιάτο. Εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβιριστεί ποτό καλωσορίσματος, ζεύγη κρασιών και κοκτέιλ γλυκού. Ο ίδιος ο σεφ Rossi θα παρουσιάσει κάθε πιάτο, συζητώντας την ιστορία και το πλαίσιο του.

Η εκδήλωση είναι βέβαιο ότι θα είναι δημοφιλής, επομένως τα εισιτήρια είναι περιορισμένα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κράτηση για τη θέση τους κάνοντας κλικ στον παρεχόμενο σύνδεσμο. Αυτή υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη βραδιά αυθεντικής ιταλικής κουζίνας, που θα γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή από την προσωπική πινελιά του Chef Rossi.

Κερδίζοντας βραβεία για τα μέλη της Λέσχης Τροφίμων & Ποτών

Οι συνδρομητές του The Irish Times Food & Drink Club έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δύο απίστευτα βραβεία αυτόν τον μήνα στο Co Wicklow. Το πρώτο βραβείο περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας 10 πιάτων για δύο στο εστιατόριο The Strawberry Tree στο BrookLodge & Macreddin Village στο Aughrim, ακολουθούμενο από μια διανυκτέρευση. Το δεύτερο βραβείο προσφέρει μια διανυκτέρευση για δύο στο The Sally Gap Bar & Brasserie στο πέντε αστέρων Powerscourt Hotel Resort & Spa, με δείπνο τριών πιάτων και πρωινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς κάνοντας κλικ στους παρεχόμενους συνδέσμους.

Συγχαρητήρια στον Edel Troy, νικητή μιας διανυκτέρευσης για δύο στο The Eccles Hotel & Spa στο Glengarriff, Co Cork, και στον Gerry Murphy, νικητή του δείπνου για τέσσερις στο εστιατόριο Neighborhood στο Naas, Co Kildare. Αυτοί οι τυχεροί νικητές θα απολαύσουν αναμφίβολα μοναδικές και απολαυστικές γευστικές εμπειρίες σε αυτές τις φημισμένες εγκαταστάσεις.

Περισσότερα Νέα για Φαγητό και Ποτό

Στο περιοδικό Irish Times αυτού του Σαββατοκύριακου, ο σεφ και εστιάτορας Sunil Ghai μοιράζεται συνταγές από το νέο του βιβλίο μαγειρικής, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Το περιοδικό περιέχει επίσης ένα άρθρο της Corinna Hardgrave, η οποία πιστεύει ότι ανακάλυψε έναν νέο υποψήφιο για αστέρι Michelin στην πόλη Kilkenny. Ο John Wilson ξεκινά μια αναζήτηση για να βρει κρασιά Bordeaux με χαμηλό προϋπολογισμό. Επιπλέον, η Grainne O'Keefe και η Lilly Higgins παρέχουν στο περιοδικό συνταγές για χορταστικά πιάτα του φθινοπώρου.

