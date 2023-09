Πρακτική που βασίζεται σε τεκμήρια και η εξέλιξη του προγράμματος Can't Wait to Learn

Το Can't Wait to Learn, το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης της War Child για παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις, καθοδηγούνταν πάντα από επιστημονικά στοιχεία. Ωστόσο, για να θεωρηθεί πραγματικά «βασισμένη σε στοιχεία», μια παρέμβαση πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Μέσω μιας μεγάλης κλίμακας μελέτης στην Ουγκάντα, το Can't Wait to Learn πληροί πλέον αυτά τα κριτήρια, σηματοδοτώντας μια συναρπαστική εξέλιξη για το πρόγραμμα.

Η πρακτική που βασίζεται σε στοιχεία είναι η έννοια ότι οι επαγγελματικές πρακτικές, όπως η νοσηλευτική, η εκπαίδευση ή η ψυχοκοινωνική υποστήριξη για παιδιά, πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Περιλαμβάνει τη χρήση αυστηρών ερευνητικών διαδικασιών για την απόδειξη του αντίκτυπου των παρεμβάσεων, αντί να βασίζεται στην παράδοση, τη διαίσθηση ή την προσωπική εμπειρία. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να είναι πρόθυμες να λογοδοτήσουν για να διασφαλίσουν ότι δεν προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό.

Η προσέγγιση που βασίζεται σε στοιχεία ξεκινά με παρεμβάσεις που υποβάλλονται σε επιστημονική έρευνα, όπως αξιολογήσεις σκοπιμότητας ή ελεγχόμενες δοκιμές. Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή και τη βελτίωση της μεθόδου εάν είναι ασαφή ή ανεπαρκή. Εάν τα ευρήματα είναι θετικά, η παρέμβαση προχωρά στην επόμενη φάση αξιολόγησης.

Το Can't Wait to Learn υποβλήθηκε σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή στην Ουγκάντα ​​τους τελευταίους 18 μήνες. Στη μελέτη συμμετείχαν 1507 παιδιά από 30 σχολεία στην περιοχή Isingiro. Τα μισά σχολεία αντικατέστησαν τα κανονικά μαθήματα αγγλικών και μαθηματικών με το Can't Wait to Learn για να συγκρίνουν άμεσα την αποτελεσματικότητά του. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα σε επιστημονικό περιοδικό, καταδεικνύουν ότι το Can't Wait to Learn όχι μόνο αποδίδει καλύτερα από την τυπική εκπαίδευση, αλλά ξεπερνά και τα περισσότερα προγράμματα EdTech που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες ρυθμίσεις.

Αυτή η δοκιμή στην Ουγκάντα ​​ενισχύει το Can't Wait to Learn ως ένα πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα βασισμένο σε στοιχεία. Αποτελεί μέρος μιας συλλογής 10 ερευνητικών μελετών που διεξήγαγε η War Child σε χώρες όπως το Τσαντ, η Ιορδανία, ο Λίβανος και το Σουδάν από την έναρξη του προγράμματος. Στο Σουδάν, μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά βελτιώθηκαν σχεδόν δύο φορές περισσότερο στα μαθηματικά και σχεδόν τρεις φορές περισσότερο στην ανάγνωση σε σύγκριση με το κυβερνητικό πρόγραμμα μάθησης για παιδιά εκτός σχολείου.

Αυτό το ορόσημο στην Ουγκάντα ​​σηματοδοτεί την αρχή του ταξιδιού κλιμάκωσης του Can't Wait to Learn. Σύμφωνα με την προσέγγιση της τοπικής προσαρμογής, η υλοποίηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στον τοπικό δήμο. Μοιράζοντας τι λειτουργεί και τι όχι μέσω της έρευνας, το Can't Wait to Learn στοχεύει να προωθήσει ουσιαστική πρόοδο προς την παροχή δωρεάν, δίκαιης και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις.

Το Can't Wait to Learn αναπτύχθηκε αρχικά στο Σουδάν το 2012 και έκτοτε έχει δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. Έχει φτάσει μέχρι στιγμής περίπου 100,000 παιδιά, με ελπιδοφόρες προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη.

