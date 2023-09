Η Unity ανακοινώνει νέες χρεώσεις για εγκαταστάσεις παιχνιδιών χρησιμοποιώντας Unity Engine

By

Η Unity, μια κορυφαία πλατφόρμα ανάπτυξης παιχνιδιών, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα εφαρμόσει μια νέα χρέωση για κάθε παιχνίδι που εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας το Unity Engine. Αυτή η χρέωση, γνωστή ως Unity Runtime Fee, θα ισχύει για παιχνίδια που έχουν υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο εσόδων και πλήθος εγκαταστάσεων διάρκειας ζωής μέσα στο προηγούμενο έτος.

Τα συγκεκριμένα όρια και οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής Unity που διαθέτει ο προγραμματιστής. Για τους χρήστες του Unity Personal και του Unity Plus, το όριο εσόδων ορίζεται στα 200,000 $ ετησίως, με πλήθος εγκαταστάσεων διάρκειας ζωής 200,000. Από την άλλη πλευρά, οι λογαριασμοί Unity Pro και Unity Enterprise έχουν υψηλότερο όριο 1 εκατομμυρίου $ σε έσοδα ετησίως και 1 εκατομμύριο εγκαταστάσεις διάρκειας ζωής.

Οι χρεώσεις για την υπέρβαση αυτών των ορίων είναι επίσης διαφορετικές για κάθε τύπο συνδρομής. Οι προγραμματιστές Unity Personal θα χρεώνονται 0.20 $ για κάθε εγκατάσταση πάνω από το όριο, ενώ οι λογαριασμοί Unity Enterprise πληρώνουν μόνο 0.01 $ για κάθε εγκατάσταση άνω των 2 εκατομμυρίων. Οι προγραμματιστές στις αναδυόμενες αγορές λαμβάνουν μειωμένες χρεώσεις, με τους λογαριασμούς Unity Personal να πληρώνουν 0.02 $ ανά εγκατάσταση και τους λογαριασμούς Enterprise να πληρώνουν 0.005 $ ανά εγκατάσταση.

Συγκεκριμένα, αυτές οι χρεώσεις θα ισχύουν επίσης για υπάρχοντα παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί στο Unity, εάν πληρούν τα όρια εσόδων και καταμέτρησης εγκαταστάσεων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Unity Runtime Fee δεν ισχύει για εφαρμογές που δεν αφορούν παιχνίδια.

Η Unity δικαιολογεί την εφαρμογή αυτής της χρέωσης επισημαίνοντας ότι κάθε φορά που γίνεται λήψη ενός παιχνιδιού, εγκαθίσταται και το Unity Runtime. Η εταιρεία πιστεύει ότι μια χρέωση που βασίζεται στην εγκατάσταση διατηρεί τα οικονομικά κέρδη από την αφοσίωση των παικτών για τους δημιουργούς, σε αντίθεση με ένα μοντέλο κατανομής εσόδων.

Εκτός από αυτές τις αλλαγές, η Unity ανακοίνωσε την απόσυρση του επιπέδου συνδρομής Unity Plus. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές Plus θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν αναβάθμιση σε Unity Pro για ένα χρόνο στην τιμή Plus.

Το Unity Engine, γνωστό για τις ευέλικτες και ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης παιχνιδιών, μπορεί να υπερηφανεύεται για δισεκατομμύρια μηνιαίες λήψεις. Αυτή η νέα δομή τελών στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη και ανάπτυξη των δημιουργών παιχνιδιών διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του οικοσυστήματος Unity.

