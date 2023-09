Η EA ανακοινώνει το Project Rene: The Next-Gen Sims Game θα είναι δωρεάν για λήψη

By

Η EA αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για το επερχόμενο παιχνίδι Sims επόμενης γενιάς, με την κωδική ονομασία Project Rene. Σε μια ανάρτηση στο blog κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης του Behind The Sims, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο ως δωρεάν λήψη. Αυτή η κίνηση ακολουθεί την επιτυχία του The Sims 4 που κυκλοφόρησε δωρεάν πέρυσι.

Η δωρεάν επιλογή λήψης για το Project Rene σημαίνει ότι οι παίκτες θα μπορούν να συμμετέχουν, να παίξουν και να εξερευνήσουν το παιχνίδι χωρίς να χρειάζονται συνδρομή, αγορά βασικού παιχνιδιού ή ενεργειακό μηχανισμό. Η EA σκοπεύει να διευκολύνει τους παίκτες να προσκαλούν ή να συμμετάσχουν σε φίλους και να βιώσουν νέες δυνατότητες, ιστορίες και προκλήσεις.

Ωστόσο, η EA διευκρίνισε ότι το παιχνίδι θα εξακολουθεί να έχει περιεχόμενο και πακέτα με δυνατότητα αγοράς, παρόμοια με το The Sims 4. Όμως η δομή τιμολόγησης και ο τρόπος πώλησης αυτών των αντικειμένων ενδέχεται να διαφέρουν από το τρέχον παιχνίδι. Η EA έδωσε ένα παράδειγμα προσθήκης βασικών καιρικών συνθηκών ως δωρεάν δυνατότητας για όλους, ενώ τα μελλοντικά πακέτα ενδέχεται να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα θέματα όπως χειμερινά σπορ ή διαγωνισμούς.

Η κυκλοφορία του Project Rene δεν σημαίνει το τέλος της υποστήριξης για το The Sims 4. Η EA σχεδιάζει να συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις και νέο περιεχόμενο για την κοινότητα The Sims 4 στο άμεσο μέλλον.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, η EA εργάζεται για μια πιο διαφανή διαδικασία ανάπτυξης για το Project Rene. Η εταιρεία αποκάλυψε προηγουμένως ότι το παιχνίδι θα προσφέρει τόσο σόλο όσο και για πολλούς παίκτες, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο για πολλούς παίκτες θα αποκαλυφθούν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πηγή: [The Verge](πηγή)