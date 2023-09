The First Descendant Introduces New Hero, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Το επερχόμενο looter shooter της Nexon, The First Descendant, έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στους παίκτες. Με την υποστήριξη του Unreal Engine 5, αυτό το παιχνίδι επόμενης γενιάς πρόκειται να κυκλοφορήσει για PC, PS5 και Xbox Series X|S. Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ένας νέος ήρωας με το όνομα Sharen Julicia, ο οποίος αναδεικνύει τις θανατηφόρες ικανότητές της σε ένα τρέιλερ αποκάλυψης gameplay.

Η Sharen Julicia, μια συναρπαστική μισή γυναίκα, μισή μηχανή, φέρνει ένα μοναδικό στυλ παιχνιδιού στο The First Descendant. Η ικανότητά της έγκειται στη μάχη σε κοντινή απόσταση, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για παίκτες που προτιμούν επιθετικές τακτικές. Η Sharen χρησιμοποιεί καμουφλάζ τόσο για κρυφές προσεγγίσεις όσο και για γρήγορες υποχωρήσεις, επιτρέποντάς της να πλησιάσει τους εχθρούς της χωρίς να εντοπιστεί.

Μία από τις παθητικές δεξιότητες της Sharen, το Assassinator, της δίνει τη δυνατότητα να προκαλέσει αυξημένη ζημιά σε εχθρούς που δεν την στοχεύουν. Αυτή η ικανότητα ενισχύει περαιτέρω τον θανατηφόρο αντίκτυπό της στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, η Sharen έχει μια σειρά ενεργών δεξιοτήτων που ενισχύουν τις επιθετικές της δυνατότητες. Το Cutoff Beam της εξαπολύει μια επίθεση ηλεκτρικής δέσμης που όχι μόνο προκαλεί ζημιά, αλλά επίσης εφαρμόζει ένα φαινόμενο Ηλεκτροπληξίας στους στόχους της.

Μια άλλη ενεργή δεξιότητα που διαθέτει είναι το Active Camouflage, το οποίο κρύβει την παρουσία της μέχρι να εξαπολύσει μια επίθεση. Αυτή η τεχνική ενεργοποιεί τη λειτουργία Ambush μόλις τελειώσει το καμουφλάζ, αυξάνοντας τη ζημιά του επόμενου χτυπήματος. Επιπλέον, η Sharen μπορεί να αναπτύξει Shock Nuts, εκρηκτικά που ζαλίζουν τους αντιπάλους της και Flash Daggers, τα οποία εξαπολύουν πολλαπλά βλήματα σε εχθρούς εντός της εμβέλειάς της. Αυτά τα στιλέτα προκαλούν εκρηκτική ζημιά και προκαλούν ηλεκτροπληξία.

Το The First Descendant υπόσχεται να προσφέρει συναρπαστικό gameplay και έντονες μάχες και η Sharen Julicia προσθέτει μια άλλη συναρπαστική πτυχή στο παιχνίδι. Οι παίκτες μπορούν να περιμένουν μια γεμάτη δράση εμπειρία με αυτόν τον θανατηφόρο δολοφόνο μισή γυναίκα, μισή μηχανή. Μείνετε συντονισμένοι για νέα αποκλειστικά πλάνα παιχνιδιού, καθώς το IGN θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το The First Descendant σύντομα.

Ορισμοί:

– Looter shooter: Ένα υποείδος βιντεοπαιχνιδιών που συνδυάζει στοιχεία λεηλασίας και σκοποβολής, όπου οι παίκτες συλλέγουν όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό ενώ συμμετέχουν σε μάχη.

– Unreal Engine 5: Μια μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών τελευταίας τεχνολογίας που δημιουργήθηκε από την Epic Games.

– Εφέ ηλεκτροπληξίας: Ένας μηχανικός παιχνιδιού που προκαλεί πρόσθετη ζημιά ή εφέ κατάστασης σε στόχους που χτυπήθηκαν από ηλεκτρική επίθεση.

Πηγές:

– Ryan McCaffrey, εκτελεστικός συντάκτης προεπισκόπησης του IGN και παρουσιαστής εκπομπής και συνεντεύξεων του Xbox.