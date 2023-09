Η Evie Networks επεκτείνει τη συνεργασία με τον Dan Murphy's για να εγκαταστήσει περισσότερους σταθμούς φόρτισης EV

Η Evie Networks, μια εταιρεία που ειδικεύεται στους δημόσιους φορτιστές EV, ανακοίνωσε μια εκτεταμένη συνεργασία με τον Dan Murphy's για την εγκατάσταση πρόσθετων σταθμών φόρτισης στις τοποθεσίες των καταστημάτων τους. Ήδη, πέντε σταθμοί φόρτισης έχουν εγκατασταθεί στα καταστήματα του Dan Murphy σε όλη την Αυστραλία, με έναν έκτο σταθμό να έχει προγραμματιστεί για το Broadmeadows της Βικτώριας.

Αυτή η συνεργασία είναι ένα θετικό βήμα προς τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επεκτείνοντας το δίκτυο των σταθμών φόρτισης στα καταστήματα του Dan Murphy, περισσότεροι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις φόρτισης κατά τις αγορές ή τις δουλειές τους. Επίσης, ευθυγραμμίζεται με την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες επιλογές μεταφοράς.

Το Twitter φέρεται να υπονομεύει τους New York Times, έναν σημαντικό διαφημιστή

Σε μια εκπληκτική κίνηση, το Twitter, γνωστό πλέον ως X, φέρεται να έχει αποκλείσει τους The New York Times, εμποδίζοντας τους χρήστες να δουν tweets που συνδέονται με το περιεχόμενο της εφημερίδας. Αυτή η ενέργεια είναι ιδιαίτερα ειρωνική επειδή οι New York Times είναι ένας από τους σημαντικότερους διαφημιστές του X και έχει πραγματοποιήσει διαφημιστικές καμπάνιες για τον αθλητικό ιστότοπο The Athletic.

Η δέσμευση στα tweets που συνδέονται με τον ιστότοπο των New York Times μειώθηκε σημαντικά στα τέλη Ιουλίου και συνέχισε να μειώνεται όλο τον Αύγουστο. Αυτή η πτώση παρατηρήθηκε συγκρίνοντας τη συμμετοχή με tweets από άλλες μεγάλες ειδησεογραφικές υπηρεσίες όπως το BBC, το CNN, το Politico, η Wall Street Journal και η Washington Post. Κατά την ίδια περίοδο, η δέσμευση με δημοσιεύσεις από αυτούς τους ανταγωνιστικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους είτε αυξήθηκε είτε παρέμεινε σταθερή.

Η Meta (πρώην Facebook) φέρεται να αναπτύσσει προηγμένο μοντέλο AI για να ανταγωνιστεί το OpenAI

Η Meta φέρεται να κατασκευάζει ένα προηγμένο μοντέλο AI που στοχεύει να ταιριάζει με την αποτελεσματικότητα του δημοφιλούς γλωσσικού μοντέλου του OpenAI, GPT-4. Αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσει κείμενο και ανάλυση που στοχεύει στις επιχειρήσεις. Ο στόχος πίσω από αυτήν την προσπάθεια είναι να ανταγωνιστεί την εισροή νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εισέρχονται στην αγορά. Για να το πετύχει αυτό, η Meta φέρεται να επιδιώκει να αποκτήσει προηγμένα τσιπ Nvidia.

Το μοντέλο AI που αναπτύσσει η Meta αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εξελιγμένου κειμένου, της εκτέλεσης πολύπλοκων αναλύσεων και της παραγωγής πρόσθετου προϊόντος. Προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες, η Meta σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

The Internet Archive Appeals Ebook Library Lawsuit Loss

Το Internet Archive ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση για μια πρόσφατη απώλεια σε μια υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τη βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών βιβλίων του. Μετά από διακανονισμό, το Αρχείο έχει ήδη περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα από τα βιβλία του. Η αρχική απόφαση καθόριζε ότι η σάρωση βιβλίων από το Αρχείο δεν εμπίπτει στη νομοθεσία περί θεμιτής χρήσης των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, ο ιστότοπος έπρεπε να περιορίσει την πρόσβαση του κοινού σε εμπορικά διαθέσιμα βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Η απόφαση του Internet Archive να υποβάλει έφεση υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν την πρόσβαση στη γνώση και τη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες που εγείρουν οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και συζητήσεις γύρω από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη δίκαιη χρήση στην ψηφιακή εποχή.

Δυνητικά κατοικήσιμος εξωπλανήτης, K2-18b, Αναγνωρίστηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τον K2-18b, έναν εξωπλανήτη που έχει τη δυνατότητα να κατοικηθεί και να αναζητήσει εξωγήινη ζωή. Ανακαλύφθηκε το 2015, το K2-18b πιστεύεται ότι έχει έναν υγρό ωκεανό νερού στην επιφάνειά του και μπορεί να περιέχει μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και διμεθυλοσουλφίδιο. Αυτός ο εξωπλανήτης είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τη Γη, μετρώντας 8.6 φορές το μέγεθός του και παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονική εξερεύνηση εντός του γαλαξία μας.

Καθώς συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε εξωπλανήτες με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τον δικό μας πλανήτη, η αναζήτηση για ζωή πέρα ​​από τη Γη γίνεται όλο και πιο σαγηνευτική. Το K2-18b προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στη δυνατότητα κατοικήσιμων κόσμων πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

