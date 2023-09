Πώς να κερδίσετε χρήματα από την πώληση λαθρεμπορίου στο Starfield

Περίληψη: Το να κερδίσετε χρήματα στο Starfield μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά υπάρχουν τρόποι για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Μία από τις ευκολότερες μεθόδους είναι η πώληση λαθραίων, παράνομων αντικειμένων, όπως συλλεγμένα όργανα, που βρίσκονται σε εχθρικά κτίρια και πλοία. Το λαθρεμπόριο επισημαίνεται με ένα κίτρινο σύμβολο και μπορεί να πωληθεί με σημαντικό κέρδος. Το καλύτερο μέρος για να πουλήσετε λαθραία είναι το The Den, ένας διαστημικός σταθμός που βρίσκεται στο σύστημα The Wolf. Για να δέσετε το πλοίο σας στο The Den, πρέπει να φτάσετε σε απόσταση 500 μέτρων από το σταθμό. Μέσα στο The Den, θα βρείτε τον πωλητή της Trade Authority, ο οποίος έχει διαθέσιμες 11,000 πιστώσεις και προσφέρει μια βολική τοποθεσία για να πουλήσετε το λαθρεμπόριο σας.

Όταν πουλάτε λαθραία στο The Den, δεν θα σαρωθείτε κατά την άφιξη, παρόλο που πρόκειται για στρατιωτική δομή του UC. Για να επαναφέρετε τις πιστώσεις του πωλητή της Trade Authority, πρέπει να περιμένετε συνολικά 48 ώρες, είτε καθισμένοι είτε κοιμόμενοι για 24 ώρες δύο φορές. Υπάρχουν καρέκλες μπροστά από την Εμπορική Αρχή για την εξυπηρέτησή σας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σύστημα The Den in The Wolf είναι η σωστή τοποθεσία, καθώς υπάρχει επίσης ένα παλιό, κατεστραμμένο Den. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να συναντήσετε ένα εμπορικό πλοίο της Trade Authority ενώ ταξιδεύετε στο διάστημα, αλλά συνιστάται να το πουλήσετε στο The Den για να εξασφαλίσετε μια εγγυημένη θέση.

Εάν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας από το λαθρεμπόριο, εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στο Commerce Skill όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτή η κοινωνική δεξιότητα σάς επιτρέπει να πουλάτε αντικείμενα για 10% περισσότερο και γίνεται πιο κερδοφόρο με κάθε κατάταξη.

Συνολικά, η πώληση λαθραίων εμπορευμάτων στο Starfield είναι ένας επικερδής τρόπος για να κερδίσετε χρήματα γρήγορα. Θυμηθείτε να είστε προσεκτικοί και να αποφύγετε να πιαστείτε με λαθρεμπόριο χρησιμοποιώντας θωρακισμένο φορτίο ή ταξιδεύοντας γρήγορα έξω από την περιοχή προτού η ασφάλεια σαρώσει το πλοίο σας.

Πηγή: IGN – Miranda Sanchez, Executive Editor of Guides στο IGN