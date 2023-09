Το Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild παρουσίασε βελτιωμένα γραφικά και χρόνους φόρτωσης

Οι φήμες για την επόμενη κονσόλα της Nintendo, που ονομάζεται προσωρινά «Switch 2», κυκλοφορούν πρόσφατα. Σύμφωνα με αναφορές από το Eurogamer και το VGC, επιλεγμένοι προγραμματιστές είχαν την ευκαιρία να κάνουν επίδειξη της κονσόλας κατά τη διάρκεια της Gamescom 2023. Το demo περιείχε μια βελτιωμένη έκδοση του The Legend of Zelda: Breath of the Wild, αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τις βελτιώσεις εκείνη τη στιγμή.

Νέες φημολογούμενες λεπτομέρειες έχουν πλέον προκύψει από ένα πρόσφατο podcast του Nate the Hate. Ο οικοδεσπότης ισχυρίστηκε ότι η επίδειξη τεχνολογίας της Gamescom παρουσίαζε το Breath of the Wild που τρέχει στα 4K 60fps, με την αξιοσημείωτη βελτίωση να είναι η εξάλειψη των χρόνων φόρτωσης. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτές οι φήμες δεν υπονοούν ότι ο τίτλος εκκίνησης του Switch θα επανακυκλοφορήσει με το επόμενο υλικό. Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε για να επιδείξει τις τεχνικές προόδους του διαδόχου.

Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι η επίδειξη τεχνολογίας χρησιμοποιούσε το DLSS 3.5, την τεχνολογία αναβάθμισης τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο της Nvidia. Ωστόσο, είναι αβέβαιο εάν η επίδειξη χρησιμοποίησε το πλήρες σετ χαρακτηριστικών της έκδοσης 3.5, όπως τη δημιουργία καρέ. Η συμπερίληψη του DLSS είναι ένα θέμα εικασιών για τον διάδοχο του Switch εδώ και αρκετά χρόνια και η αναφορά στην έκδοση 3.5 είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του podcast, ο οικοδεσπότης ανέφερε ότι ο Μάρτιος του 2024 ήταν μια πιθανή ημερομηνία, αν και δεν ήταν σαφές εάν αυτό αναφερόταν σε ημερομηνία αποκάλυψης ή κυκλοφορίας. Προηγούμενες φήμες νωρίτερα φέτος πρότειναν μια κυκλοφορία στα τέλη του 2024 για το Switch 2.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι φήμες δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από τη Nintendo αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες βασίζονται σε πηγές και φήμες. Επιπλέον, εάν αυτές οι προδιαγραφές είναι ακριβείς, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η επίδειξη τεχνολογίας που εμφανίζεται στην Gamescom ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει απαραίτητα τα χαρακτηριστικά της τελικής κονσόλας.

Καθώς αυτές οι φήμες συνεχίζουν να κυκλοφορούν, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες μιας βελτιωμένης έκδοσης του Breath of the Wild στο 'Switch 2'. Ωστόσο, μέχρι να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τη Nintendo, αυτές οι φήμες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

