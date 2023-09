Χρόνοι κυκλοφορίας για το DLC The Teal Mask σε Pokemon Scarlet και Violet

Οι εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του πρώτου Pokemon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου, οι παίκτες είναι περίεργοι για τους συγκεκριμένους χρόνους κυκλοφορίας στην περιοχή τους.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το The Teal Mask DLC θα κυκλοφορήσει τις ακόλουθες ώρες:

– 6 μ.μ. Ώρα Ειρηνικού (12 Σεπτεμβρίου)

– 8 μ.μ. Κεντρική ώρα (12 Σεπτεμβρίου)

– 9 μ.μ. ανατολική ώρα (12 Σεπτεμβρίου)

– 2 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (13 Σεπτεμβρίου)

– 3 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (13 Σεπτεμβρίου)

– 5:30 π.μ. ώρα Ινδίας (13 Σεπτεμβρίου)

– 9 π.μ. ώρα Ιαπωνίας (13 Σεπτεμβρίου)

Αυτοί οι χρόνοι ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, αλλά το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στην προβλεπόμενη ώρα. Οι παίκτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με αλλαγές στην ώρα κυκλοφορίας.

Το Teal Mask είναι μέρος του DLC The Hidden Treasure of Area Zero για Pokemon Scarlet και Violet. Το DLC οδηγεί τους παίκτες σε μια σχολική εκδρομή στο Kitakami, ένα ζωντανό χωριό γεμάτο εορταστικές δραστηριότητες και πλανόδιους πωλητές. Η εταιρεία Pokemon έχει ήδη πειράξει νέα τέρατα τσέπης, Legendaries και χαρακτήρες που θα παρουσιαστούν στο The Teal Mask.

Οι διαρροές έχουν επίσης αποκαλύψει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με νέες ικανότητες, συμμετοχές στο Pokedex και τέρατα τσέπης όπως το Bloodmoon Ursaluna. Το δεύτερο μέρος του The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, που ονομάζεται The Indigo Disk, έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία Q4/Winter το 2023.

Οι παίκτες που θέλουν να ζήσουν το DLC The Teal Mask θα πρέπει να έχουν είτε Pokemon Scarlet είτε Pokemon Violet. Όσοι κατέχουν και τα δύο παιχνίδια θα πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστά αντίγραφα του The Teal Mask.

Παρά τα αρχικά τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν τη βύθιση και την εμπειρία των παικτών, τα Pokemon Scarlet and Violet είχαν μια εξαιρετικά επιτυχημένη κυκλοφορία, καθιστώντας τη μεγαλύτερη κυκλοφορία της Nintendo όλων των εποχών με 10 εκατομμύρια αντίτυπα που πωλήθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες.

