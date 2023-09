Το Indie Climbing Game "Only Up" αφαιρέθηκε ξαφνικά από το Steam Store

Το δημοφιλές indie παιχνίδι αναρρίχησης, "Only Up", το οποίο κέρδισε τεράστιους θαυμαστές στο Twitch, αφαιρέθηκε απότομα από το κατάστημα παιχνιδιών PC Stream. Ο προγραμματιστής του παιχνιδιού, γνωστός ως Indiesolodev, ανέφερε μήνες άγχους ως αιτία για την αφαίρεσή του.

Σε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα του Steam που επισυνάπτεται στο πλέον καταργημένο παιχνίδι, ο Indiesolodev εξήγησε ότι το "Only Up" ήταν η πρώτη τους επιχείρηση στην ανάπτυξη παιχνιδιών, που δημιουργήθηκε για δημιουργικούς σκοπούς και για να δοκιμάσει τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, το παιχνίδι τους είχε προκαλέσει μεγάλο άγχος μέσα στους μήνες. Εξέφρασαν την επιθυμία τους να αφήσουν πίσω τους το παιχνίδι και να επικεντρωθούν στη δική τους ευημερία.

Ως φοιτητής σχεδιασμού παιχνιδιών, ο Indiesolodev εξέφρασε ότι δεν ήθελαν πλέον την ευθύνη της υποστήριξης του "Only Up" και αντ' αυτού σκόπευαν να κάνουν μια παύση και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ανέφεραν επίσης τα σχέδιά τους να αναπτύξουν το επόμενο παιχνίδι τους, το οποίο θα έχει διαφορετικό είδος, σκηνικό και εστίαση στον κινηματογράφο.

Παρά το γεγονός ότι είναι σόλο προγραμματιστής για το "Only Up", ο Indiesolodev σχεδιάζει να συνεργαστεί με μια ομάδα για το επόμενο παιχνίδι τους, με τον προσωρινό τίτλο "Kith". Η αφαίρεση του "Only Up" από το κατάστημα Steam σηματοδοτεί το τέλος της διαθεσιμότητας του παιχνιδιού για τους παίκτες.

Το "Only Up" έλαβε θετικές κριτικές στο Steam από την κυκλοφορία του τον Μάιο του 2023, με το 71% των κριτικών να το χαρακτηρίζει ως θετική εμπειρία. Το παιχνίδι ακολούθησε την ιστορία ενός εφήβου ονόματι Jackie, ο οποίος έπρεπε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου του παιχνιδιού για να ξεφύγει από τη φτώχεια και να μάθει για τον εαυτό του.

Ενώ το παιχνίδι προσέλκυσε θαυμαστές κρυπτογράφησης με τις αναφορές του στα Goblintown NFTs, υπήρχαν επίσης παράπονα σχετικά με τη χρήση της τέχνης NFT. Έχουν προκύψει εικασίες ότι η κατάργηση του παιχνιδιού μπορεί να συνδέεται με τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής από υπάρχουσες εκπομπές anime και βιντεοπαιχνίδια.

Συνολικά, η ξαφνική αφαίρεση του "Only Up" από το κατάστημα Steam έχει απογοητεύσει τους θαυμαστές, αλλά η απόφαση του Indiesolodev να δώσει προτεραιότητα στην ευημερία τους και να επικεντρωθεί στη μελλοντική ανάπτυξη παιχνιδιών είναι κατανοητή.

